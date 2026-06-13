/Snake: ఊసరవెళ్లే కాదు పాము కూడా రంగులు మార్చుతుంది.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత విషపూరితమైన పాము.. దీని విషం ఎంత డేంజరో తెలుసా?

Inland Taipan: రంగులు మార్చే ఊసరవెల్లి చూసాము.. కానీ రంగులు మార్చే పాములను చూశారా? ప్రపంచంలోనే అత్యంత విషపూరితమైన పాముగా గుర్తింపు పొందిన ఇన్ల్యాండ్ తైపాన్ మారుతున్న కాలాలకు అనుకూలంగా తన చర్మం రంగులు కూడా మార్చుకుంటుంది. ఆస్ట్రేలియాలోని కఠినమైన వాతావరణ పరిస్థితుల్లో కూడా శరీర ఉష్ణోగ్రతను క్రమబద్ధీకరించుకునేందుకు ఈ పాము ప్రదర్శించే ఈ విలక్షణ లక్షణం ఒక అద్భుతమైన జీవశాస్త్ర అనుసరణగా నిలుస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
శీతాకాలంలో ఈ పాము ముదురు రంగులోకి మారుతుంది. ముఖ్యంగా తల భాగంలో నలుపు రంగులోకి మారుతుందట. దీంతో ఉదయం వేళ తక్కువగా ఉండే సూర్య రష్మిని సమర్థవంతంగా గ్రహించి శరీరాన్ని వేగంగా వేడెక్కించుకుంటుందట.
అయితే వేసవిలో ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీల సెల్సీయస్ దాటిన సమయంలో ఇది లేత గోధుమ లేదా పసుపు రంగులోకి మారుతుంది. ఈ లేత రంగు సూర్య రష్మి పరావర్తనం చెందించి శరీరం అతిగా వేడెక్కకుండా రక్షిస్తుందట.
ఇది ఒక రకంగా ప్రకృతి సిద్ధమైన ధర్మోస్టాట్ల పనిచేస్తుందని శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు. ఆస్ట్రేలియాలోని క్వీన్స్లాండ్, దక్షిణ ఆస్ట్రేలియా ప్రాంతంలోని మారుమూల నల్లరేగడి నేలల్లో ఈ ఇన్లాక్ట్ ఇన్ల్యాండ్ తైపాన్ నివసిస్తుంది.
దీని విషం అత్యంత ప్రాణాంతకమైనది. స్వతహాగా ఇది చాలా సింగరి మనుషులకు దూరంగా ఉంటుంది. ఇప్పటివరకు ఈ పాముకు కాటుకు గురై ఎవరు మరణించలేదని రికార్డులు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
ఈ పాము కాటు బాధితులకు సకాలంలో యాంటీవీనమ్ చికిత్స అందించడం ద్వారా వారిని విజయవంతంగా కాపాడగలిగారు. ఆస్ట్రేలియన్ మ్యూజియం ఆస్ట్రేలియన్ రేప్టైల్ పార్క్ నివేదికల ప్రకారం ఈ పాము తలభాగంలో రంగు మార్పు అత్యంత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
గడ్డు పరిస్థితిలోనూ జీవించేందుకు ఈ జీవి అలవర్చుకున్న ఈ అద్భుత గుణం శాస్త్రవేత్తలను విశేషంగా ఆకర్షిస్తుంది.