Snake Enemies: ముంగిస కాకుండా ఈ రెండు పెంపుడు పక్షులంటే పాములకే హడల్..ఇవి ఇంట్లో ఉంటే పాములు రమ్మన్న రావు..

Snake Enemies:  కొన్ని చోట్ల పాముల బెడద ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాంటి చోట ముంగిసలను పెంచుకోలేము. వాటిని పెంచుకోవడానికి  ఎన్నో నియమ నిబంధనలు అడ్డు వస్తుంటాయి. కానీ  ఇంట్లో  ఈ రెండు పెంపుడు పక్షులు పెంచుకుంటే చాలు.. పాములు మన ఇళ్ల వైపు తిరిగి చూడమన్న చూడవు. 
పాములు సహజ సిద్దంగా ప్రాణాంతక జీవులు. మనుషులతో పాటు ఇతర జంతువులకు హాని కలిగిస్తాయి.  అయితే  విషపూరిత పాములను భయపెట్టే జంతువులు, పక్షులున్నాయి. పాములు ఇంట్లోకి  ప్రవేశించకుండా .. అనేక గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని కొన్ని తెగల ప్రజలు  కొన్ని జంతువులను,  పక్షులను పెంచుకోవడం ఎప్పటి నుంచో ఉంది. 

పాములు విషపూరితమైనవి. వెంటనే చికిత్స చేయకపోతే అవి కాటేసిన వారి ప్రాణాలకు ముప్పు కలిగిస్తాయి. అందువల్ల, పాముల నుండి దూరంగా ఉండటం.  ఇంట్లోకి పాములు రాకుండా చర్యలు తీసుకోవడం అత్యావశ్యకం అని చెప్పాలి. ఏదైనా పాము కాటు వేస్తే, వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. 

ఆ సంగతి పక్కన పెడితే.. భారతదేశంలో వందలాది జాతుల పాములు కనిపిస్తాయి, కానీ వాటిలో కొన్ని మాత్రమే విషపూరితమైనవి. మాన్యార్, ఘోనాస్, ఫార్సే , నాగర పాములు అత్యంత విషపూరితమైనవి. వీటిని భారతీయ కోబ్రాలుగా పరిగణిస్తారు. కొన్ని పాములు రాత్రిపూట ఏ మాత్రం సందు దొరికితే ఇంట్లోకి  ప్రవేశించగలవు.  కాబట్టి పాములను దూరంగా ఉంచడానికి భద్రతాపరమైన చర్యలు తీసుకోవడం అత్యావశ్యకం. 

ముంగిసలు పాములకు సహజ శత్రువులు. ముంగిసలు సంచరించే ప్రాంతంలో పాములు కనిపించవు. ఈ సందర్భంలో, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ముంగిసలను పెంచుకోవడం వలన  పాముల సంఖ్య తగ్గుతుంది. అదే సమయంలో పర్యావరణం సురక్షితంగా ఉంటుంది.

మరోవైపు ఇంట్లో పెంచుకునే కోళ్లు పాములకు శత్రువులు.  కోళ్లను ఉంచే ప్రదేశాల దగ్గరకు పాములు వెళ్లవు. పాములు కనిపిస్తే కోళ్లు ​​దాడి చేసి చంపేస్తాయి. అందువల్ల, ఇంటి దగ్గర 1-2 కోళ్లను ఉంచడం వల్ల పాముల రాకను  అరికట్టవచ్చు.  అవి ఇంట్లోకి రాకుండా నిరోధించవచ్చు.

నెమళ్ళు కూడా కూడా పాములకు సహజ శత్రువులు. గ్రామాల్లోని నదుల ఒడ్డున నెమళ్ళు ఉంటే, ఆ ప్రాంతంలో పాముల సంచారం తక్కువగా ఉంటుంది. నెమళ్లను సంరక్షించడం ద్వారా, పాములపై ​​సహజ నియంత్రణ సాధించవచ్చు. 

ముంగిసలు, కోళ్లు, నెమళ్ళు పాములకు ప్రధాన శత్రువులు. ఈ జంతువులు,  పక్షుల సహాయంతో, పాముల ప్రమాదాన్ని వీలైనంత వరకు  తగ్గించవచ్చు. ఇంట్లోకి రాకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చు. 

