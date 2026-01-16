Snakes Facts: పాములు అసలు నిద్రపోతాయా.. ! వీటికి సంబంధించిన భయంకర నిజాలు ఇవే..

Snakes Real Facts: పాములు అంటే సహజంగా మనందరికీ ఓ రకమైన భయం ఉంటుంది. వాటి గురించి మన దగ్గర చాలా చాలా అపోహలు అనుమానులున్నాయి. కనురెప్పలే లేని పాములు ఎలా నిద్రిస్తాయని అందరిలో ఓ రకమైన డౌట్ క్రియేట్ అవుతుంది. అసలు పాములు ఎలా నిద్రపోతాయో తెలుసుకుందాం..
Snake Sleeping Facts: ఒక్కో పాము సగటున 8 నుంచి 10 యేళ్లు జీవిస్తాయని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్న మాట. పాములు కూడా అలసట చెందిన సమయంలో మనలా కునుకు తీస్తాయి. కనురెప్పలు లేనపుడు పాములు ఎలా నిద్రపోతాయనే డౌటు మనలో చాలా మందికి ఉంది.
పాములు రోజుకు సగటున 24 గంటల్లో దాదాపు 16 గంటల వరకు నిద్రపోతాయని పలు పరిశోధనల్లో వెల్లడైంది. పాములు పగటి పూట ఎక్కువగా నిద్ర పోతుంటాయట. దీంతో రాత్రి పూట పాములు ఎంతో చురుకుగా వ్యవహరిస్తాయనేది తేలింది.
పాములకు కనురెప్పలు ఉండవు. కాబట్టి కళ్లు తెరిచే నిద్రపోతుంటాయి. కనురెప్పలు తెరిచే ఉంచి నిద్రపోవడం వలన చూసే వాళ్లకు పాములు మనపై దాడి చేస్తాయనే భయం పాములను చూసే వాళ్లలో ఉంటుంది.
కొన్ని రకాల పాములు 22 గంటలు నిద్రపోతుంటాయి. పాములు ఎక్కువగా చెట్లపై ముడుచుకొని నిద్రపోతాయి. ముఖ్యంగా గంధపు చెట్లపై కానీ.. మందార చెట్లపై కానీ ఎక్కువ నిద్ర పోతుంటాయి.
పాముల కళ్ల చుట్టూ పొలుసులతో మనకు కనపడని ఓ పలుచటి పొర లాంటి తెర ఉంటుంది. అవే పాము కళ్లను సహజసిద్ధంగా ఉండేలా చేస్తుంటాయట. ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం మూలానా పాము మెదడు పని చేయడం ఆగిపోతుందనేది శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనల్లో వెల్లడైంది.