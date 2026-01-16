English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Snakes Facts: పాములు అసలు నిద్రపోతాయా.. ! వీటికి సంబంధించిన భయంకర నిజాలు ఇవే..

Snakes Real Facts: పాములు అంటే సహజంగా మనందరికీ ఓ రకమైన భయం ఉంటుంది.  వాటి గురించి  మన దగ్గర చాలా చాలా అపోహలు అనుమానులున్నాయి. కనురెప్పలే లేని పాములు ఎలా నిద్రిస్తాయని అందరిలో ఓ రకమైన డౌట్ క్రియేట్ అవుతుంది. అసలు పాములు ఎలా నిద్రపోతాయో తెలుసుకుందాం.. 

 
1 /5

Snake Sleeping Facts: ఒక్కో పాము సగటున 8 నుంచి 10 యేళ్లు జీవిస్తాయని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్న మాట. పాములు కూడా అలసట చెందిన సమయంలో మనలా కునుకు తీస్తాయి. కనురెప్పలు లేనపుడు పాములు ఎలా నిద్రపోతాయనే డౌటు మనలో చాలా మందికి ఉంది.

2 /5

పాములు రోజుకు సగటున 24 గంటల్లో  దాదాపు 16 గంటల వరకు నిద్రపోతాయని పలు పరిశోధనల్లో వెల్లడైంది. పాములు  పగటి పూట ఎక్కువగా నిద్ర పోతుంటాయట. దీంతో రాత్రి పూట పాములు ఎంతో చురుకుగా వ్యవహరిస్తాయనేది తేలింది. 

3 /5

పాములకు కనురెప్పలు ఉండవు. కాబట్టి కళ్లు తెరిచే నిద్రపోతుంటాయి. కనురెప్పలు తెరిచే ఉంచి నిద్రపోవడం  వలన చూసే వాళ్లకు పాములు మనపై దాడి చేస్తాయనే భయం పాములను చూసే వాళ్లలో ఉంటుంది.

4 /5

కొన్ని రకాల పాములు 22 గంటలు నిద్రపోతుంటాయి. పాములు ఎక్కువగా చెట్లపై ముడుచుకొని నిద్రపోతాయి. ముఖ్యంగా గంధపు చెట్లపై కానీ.. మందార చెట్లపై కానీ ఎక్కువ నిద్ర పోతుంటాయి. 

5 /5

పాముల కళ్ల చుట్టూ  పొలుసులతో మనకు  కనపడని ఓ పలుచటి పొర లాంటి తెర ఉంటుంది. అవే పాము కళ్లను సహజసిద్ధంగా ఉండేలా చేస్తుంటాయట. ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం మూలానా  పాము మెదడు పని చేయడం ఆగిపోతుందనేది శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనల్లో వెల్లడైంది. 

