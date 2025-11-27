Snake Repellent: ఈ మొక్క పాములకు అతి పెద్ద శత్రువు! ఒక్క పామును కూడా ఇంట్లోకి రానివ్వదు!

Snake Repellent Plant: ఇటీవలి కాలంలో వన్యప్రాణులు అడవులను వదిలి ప్రజా జీవితంలోకి వస్తున్నాయి. పులులు, సింహాలతో పాటు పెద్దపెద్ద పాములు కూడా జనసంచారంలోకి వస్తున్నాయి. వీటి నుంచి ప్రాణాలను కాపాడుకునేందుకు అనేక రకాలుగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. ఈ క్రమంలో పాములు ఇంట్లోకి రాకుండా ఓ మొక్కను నాటితే సరిపోతుంది. ఆ మొక్క ఒక్కటి ఇంట్లో ఉన్నా పాములు ఎంతో దూరం పారిపోతాయి. ఇంతకీ ఆ మొక్క ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పాములు ఎంతో ప్రమాదకరమైనవి. ఒక్క చిన్న కాటు వేసినా ప్రాణాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. దేశంలోనే కాదు.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి ఏడాది లక్షలాది మంది పాము కాటుతో మరణిస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో మన ఇంటి దగ్గర ఒక మొక్కను పెంచడం వల్ల అనేక రకాల పాములు పారిపోతాయి. ఆ మొక్క పాముల పాలిట శత్రువుగా మారుతుందట. పాములు వాటిని చూడగానే పారిపోవు. ఈ మొక్క ఆయుర్వేద లక్షణాలను కలిగి ఉంది. పాములకు మాత్రమే కాకుండా మూలాలకు కూడా విరుగుడుగా పనిచేస్తుంది.
ఈ మొక్కను సాధారణంగా రుద్ర జట, నాగ దమని, ఈశ్వరి, గరుడ అని పిలుస్తారు. ఈ మొక్క ఒక పొద మాదిరి కనిపిస్తుంది. దీని తీగలు దట్టంగా ఉంటాయి. ఈ మొక్క ఆకులు చాలా చిన్నవిగా ఉంటాయి. దీనికి అనేక ఆయుర్వేద లక్షణాలు కూడా ఉన్నాయి.
కానీ ఈ మొక్క పాముని పారద్రోలడమే కాకుండా.. విరేచనాల, నొప్పులు వంటి వాటికి మంచి ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. ఇదే కాకుండా.. ఈ ఆకును చూర్ణం చేసి, ప్రభావిత ప్రాంతంపై రసం పిండడం వల్ల కూడా తేలు కాటు నుండి ఉపశమనం లభిస్తుందట.
ఈ నాగ దమణి మొక్క కడుపులో గ్యాస్, అజీర్ణం కోసం కూడా పనిచేస్తుంది. దీన్ని మన ఇంట్లో ఉంచుకుంటే, అది ఆయుర్వేద ఖజానాను ఉంచుకున్నట్లే.. పైగా, పాములు ఇంటి దగ్గరికి రావు.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించండి. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)