Snake repellent plants: పాములకు ఈ మొక్కలంటే హడల్.. ఆ ప్రాంతంలో రమ్మన్నరావు..

Written ByTA Kiran KumarUpdated byTA Kiran Kumar
Published: May 12, 2026, 02:20 PM IST|Updated: May 12, 2026, 03:30 PM IST

Snake repellent plants: వర్షాకాలంలో కొన్ని ఏరియాల్లో బురుద పేరుకుపోతుంది. దీంతో కొన్ని రకాల క్రిమీ కీటకాలు ఇంట్లో ప్రవేశించే అవకాశాలున్నాయి. అందులో పాములు కూడా ఒకటి. అయితే  ఇంటి తలుపు దగ్గర ఈ మొక్క ఆకు కడితే ఒక్క పాము కూడా  మీ దగ్గరికి రమ్మన్న రావు. 

 

పాములను దూరంగా ఉంచే మొక్కలు: వర్షాకాలంలో, ఇంటి దగ్గర ముఖ్యంగా పల్లెల్లో లేదా వ్యవసాయ పొలాల దగ్గర ఉండే నివాసాల్లో విషపూరిత పాములు కనిపించడం సర్వ సాధారణం. అయితే మనలో చాలా మందికి పామును చూస్తే ఒళ్లు జలదరిస్తుంది. వాటిని చూస్తూనే ఓ రకమైన భయం ఆవహిస్తుంది. అయితే ఈ మొక్కల వలన పాములు ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో అడుగుపెట్టడానికి భయపెడుతుంది. 

పాములను తిప్పికొట్టే మొక్క: ఇంటి నుండి పాములను దూరంగా ఉంచడానికి, కొన్ని మొక్కల ఆకులను ఇంటి తలుపు దగ్గర కట్టాలి. వాటి వాసన పాములు ఇంటి చుట్టూ తిరగకుండా చేస్తోంది. 

పుదీనా: పుదీనా ఆకుల వాసన పాములకు చికాకు కలిగిస్తుంది. గుమ్మం, కిటికీ, తలుపు, గేటుపై పుదీనా పేస్ట్ వేయండి. ఇది ఇంట్లోకి పాములు ప్రవేశించకుండా నిరోధించడంలో మంచి సహాయకారిగా ఉంటుంది. 

స్నేక్ ప్లాంట్: ఇంటి ప్రధాన ద్వారం దగ్గర దాని పొడవైన, కోణాల ఆకులను ఉంచడం ద్వారా, పాములు వాటికి దూరంగా ఉంటాయి.స్నేక్ ప్లాంట్ ఆకు వాసన పాములకు పడదు. అవి ఉన్న పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉండకుండా పారిపోతాయి. 

బంతి పువ్వు: బంతి పువ్వు వాసన పాములకు పడదు. మీరు బంతి పువ్వు లేదా  ఆకులను పేస్ట్ చేసి తలుపు దగ్గర ఉంచితే, మీరు పాములను దూరంగా ఉండొచ్చు. పాములను దూరంగా ఉంచడానికి, ఇంటి ప్రవేశ ద్వారం దగ్గర బంతి పువ్వు ఆకులను ఉంచడం వలన పాములను దూరంగా ఉంచుతుంది. 

తులసి: తులసి ఆకులను పేస్ట్‌గా చేసి ఇంటి తలుపు,  గోడలకు పూయాలి. పాములకు తులసి మొక్క వాసన నచ్చదు. తులసి ఆకులను ఇంటి తలుపు దగ్గర ఉండే అవి ఆ దరిదాపుల్లో కూడా రావు.  ఇది పాములను తరిమికొట్టడంలో సహాయపడుతుంది.

ఉల్లిపాయ: పాములకు  ఉల్లిపాయ వాసన పడదు.  ఉల్లిపాయ ఆకులను చూర్ణం చేసి ఇంటి ప్రధాన ద్వారం దగ్గర ఉంచండి. పాములను దూరంగా ఉంచడానికి మీ ఇంటి దగ్గర ఉల్లిపాయ దుంపలను నాటడం వలన అవి ఆ ప్రదేశాల్లో రాకుండా చేయగలము. 

Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం కేవలం అంతర్జాలంతో పాటు మన ఆయుర్వేద పుస్తకాల్లో ఉన్న అంశాలనే మేము ప్రస్తావించాము. ఈ వార్త నిజమే అయినా..   జీ మీడియా న్యూస్ ఈ వార్తను  ధృవీకరించమని చెప్పడం లేదు. 

