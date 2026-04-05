Snake Repellent: వేసవిలో పాముల బీభత్సం..మీ ఇంటి చుట్టూ ఈ మొక్కలు నాటితే..పాములు పారిపోతాయి!

Snake Repellent Plants: మనలో చాలా మంది పాములు చూస్తే దెబ్బకి పారిపోతారు. అయితే పాముల దగ్గర నుంచి ఎంత దూరం ఉండాలన్న.. అవి ఎప్పుడూ జనావాసాల్లోనే తిరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ, పాములను కట్టడి చేసేందుకు ఓ మార్గం ఉంది. పాములు ఇంట్లోకి రాకుండా ఉండేందుకు వాటికి నచ్చని మొక్కలను పెంచడం ఉత్తమమైన మార్గం. కొన్ని మొక్కల నుంచి వెలువడే వాసన పాములకు అస్సలు నచ్చదు. మొక్కల్లో ఉండే యూజినాల్ అనే రసాయనం పాములకు ప్రాణాంతకంగా మారతాయి.
పాములు శీతల రక్త సరిసృపాలు కాబట్టి.. అవి బయట వాతావరణానికి అనుగుణంగా తమ శరీర ఉష్ణోగ్రతను సర్దుబాటు చేసుకోవడం కొంత కష్టంగా మారుతుంది. వేసవి కాలంలో భూమిలో ఉన్న బొరియల్లో ఉష్ణోగ్రత పెరిగినప్పుడు.. పాములు తమను తాము రక్షించుకునేందుకు చల్లని ప్రదేశాల్లోని జనావాసాల్లోకి వస్తాయి. ముఖ్యంగా రాత్రిపూట.. చల్లని సాయంత్రం వేళ అవి బాత్రూంలలో, వంటగది మూలల్లో లేదా గార్డెన్స్లో వచ్చి తల దాచుకుంటాయి.
అయితే పాములు ఇంట్లోకి రాకుండా నివారించడంలో స్నేక్ ప్లాంట్స్ ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయి. ముఖ్యంగా, దాని నుండి వెలువడే వాసన పాములకు నచ్చదు, దానిలోని యూజినాల్ అనే రసాయనం పాములకు ప్రాణాంతకం. వాటి ముక్కు రంధ్రాలు చాలా సున్నితంగా ఉంటాయి కాబట్టి, ఈ వాసన పీల్చగానే అవి ఆ ప్రాంతం నుండి దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి.
కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు మీ ఇంటి చుట్టూ కుండీలలో స్నేక్ ప్లాంట్లను పెంచుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీరు ఈ మొక్కను నాటలేకపోతే.. ఆ మొక్కల ఆకులను కోసి పలుచని గుడ్డపై చుట్టి.. పాములు వచ్చేందుకు ఆస్కారం ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఆ ఆకులను ఉంచాలి. దీంతో ఆ మొక్కల వాసనకు పాములు ఆమడ దూరం పారిపోతాయి. స్నేక్ ప్లాంట్.. దాని వేర్ల నుంచి వచ్చే వాసన కలిగిన మొక్కలు పాములను నివారిస్తాయి.
అయితే కేవలం స్నేక్ ప్లాంట్స్ నాటడమే కాకుండా.. ఇంటి చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. పాత టైర్లు, పనికిరాని పనిముట్లు, ఇటుకల కుప్పలు పాములకు మంచి ఆవాసాలుగా ఉంటాయి. కాబట్టి మీ ఇంటి చుట్టూ ఇలాంటి ఉంటే వెంటనే తొలగించండి. అదే విధంగా మీ ఇంట్లోకి ఎలుకలు రాకుండా చూసుకోండి. ఎలుకలు రావడం వల్ల పాములు వాటితో పాటు ఇంట్లోకి చొరబడే అవకాశం ఉంది.
మీ పెరట్లో గడ్డిని క్రమం ఎప్పటికప్పడు కట్ చేస్తే మంచిది. గడ్డి గుబురుగా ఉండే ప్రదేశాల్లో పాములు నక్కి ఉండే అవకాశం ఉంది. అలాగే పెరట్లో ఇంటి చుట్టూ ఏమైనా రంధ్రాలు ఉంటే వాటిని సిమెంట్తో పూడ్చండి. పాములను చంపే కంటే అవి రాకుండా మొక్కలను పెంచడం ఎంతో మేలు. మన ఇంటి చుట్టూ మొక్కలు అందాన్ని కూడా తీసుకొస్తాయి.
(గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం కొన్ని నమ్మకాలు, నిపుణుల సలహ మేరకు మాత్రమే పొందుపరిచింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడి సలహా తీసుకోవడం ఎంతో ఉత్తమం. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)