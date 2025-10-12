English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Snake Repellent: ఇంటి చుట్టూ ఇవి చల్లితే ఎంత పెద్ద పాము అయినా పరిగెట్టాల్సిందే!!

Snake Repellent Tips At Home: పర్వత ప్రాంతాలలో పాములను తరిమికొట్టడానికి 100 ఏళ్లుగా కొన్ని చిట్కాలు ప్రారంభిస్తున్నారు. మన వంటగదిలోని కొన్ని విత్తనాలతో ఎంతటి విషపూరిత పాములనైనా పరిగెత్తించవచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
పర్వత ప్రాంతాలలో వేసవి, ఇతర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాల కారణంగా.. అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చే పాముల సంఖ్య భారీగా పెరుగుతుంది. ఈ క్రమంలో పాములు ప్రజల ఇళ్లలోకి చేరుతున్నాయి. ఇది పరిస్థితిని మరింత దిగజారుస్తున్నాయి.     

పాములు మీ ఇంట్లోకి లేదా ఇంటి ఆవరణలోకి వచ్చి ఏవైనా అసహ్యకరమైన సంఘటనలు జరగకూడదని మీరు కోరుకుంటే, ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు చాలా ప్రభావవంతమైన ఇంటి నివారణను తయారు చేసుకోవచ్చు.      

ఈ చిట్కా మిమ్మల్ని పాముల నుండి రక్షించడమే కాకుండా మీ ఇంటి చుట్టూ భద్రతను కూడా పెంచుతున్నట్లు అవుతుంది. పర్వత ప్రాంతాలలోని స్థానిక ప్రజలు వందల ఏళ్లుగా ఈ నివారణను పాటిస్తున్నారు. దీనికి సహజంగా పాములను తరిమికొట్టే శక్తి ఉందని నమ్ముతారు. ఈ శక్తిని పొందడానికి మీకు నల్ల నువ్వులు, అవిసె గింజలు మాత్రమే అవసరం.      

ముందుగా నల్ల నువ్వులు, అవిసె గింజలను కలపాలి. తర్వాత పెరట్లో ఒక మూలలో నిప్పు వెలిగించండి. ఆ విత్తనాల మిశ్రమాన్ని నిప్పుపై చల్లండి. అప్పుడు దాని పొగ అన్ని చోట్లా వ్యాపిస్తుంది. కానీ పాములు దాని పొగను ఇష్టపడవు. కాబట్టి అవి మీ ఇంటి దగ్గరికి రావు. వేసవి రోజుల్లో వారానికి ఒకసారి ఇలా చేయాలి.       

పర్వతాలలో పాముల నుండి తమని తాము రక్షించుకోవడానికి ఈ నివారణను శతాబ్దాలుగా ఉపయోగిస్తున్నారు. నల్ల నువ్వులు, అవిసె వాసన పాములను తిప్పికొట్టడమే కాకుండా, వాటిని ఇళ్లకు దూరంగా ఉంచుతుందని ఇక్కడి ప్రజలు నమ్ముతారు.      

ఈ పరిష్కారం మీ ఇంట్లోకి ప్రవేశించే పాముల సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. ఇది సహజమైన, సురక్షితమైన పరిష్కారం మాత్రమే కాదు. ఎటువంటి రసాయనాలను ఉపయోగించకుండా పాములను ఇంటి నుండి దూరంగా ఉంచుతుంది. ఇలాంటి ఇంటి చిట్కాల ద్వారా పాములను మీ ఇంటి నుంచి దూరంగా రక్షించుకోవచ్చు. 

Snake Repellent Natural snake protection Black sesame smoke Barley smoke remedy Summer snake safety Home remedies for snakes

