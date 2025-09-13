English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake Repellent: ఇంట్లో ఇవి ఉంచితే పాములు పారిపోతాయి..గుమ్మంలో ఇవి పెడితే డేంజరస్ పాము కూడా పరార్!

Snake Repellent Home Remedies: పాములు సహజంగానే అందరినీ భయపెడతాయి. వాటిని చూసి చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోతారు. ఈ పాములు ఇళ్లలోకి ప్రవేశిస్తాయి. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో. అయితే, అవి మీ ఇంట్లోకి రాకుండా నిరోధించడానికి మీరు కొన్ని చిట్కాలను పాటిస్తే.. అవి మీ ఇంటికి రావు. 
1 /6

హిందూ సంప్రదాయంలో పాములను భక్తితో పూజిస్తారు. మన సంప్రదాయం పాములకు వివిధ విధాలుగా దేవతల హోదాను ఇచ్చింది. ఉదాహరణకు విష్ణువు భార్యగా, శివుడి భార్యగా, వినాయకుడి భార్యగా. అందుకే శ్రావణమాసంలో నాగుల పంచమి, కార్తీకమాసంలో నాగుల చవితి రోజులలో పాము గుంటల దగ్గర పూజలు చేయడం ఆచారం.     

2 /6

పాములను పూజించే మనలో కూడా వాటిని చూసినప్పుడు మనకు వెన్నులో వణుకు పుడుతుంది. సీజన్ ఏదైనా సరే, పాములు మన ఇళ్లలోకి చొరబడి భయాన్ని కలిగిస్తాయి. అయితే, కొన్ని గృహోపకరణాల సహాయంతో పాములు మీ ఇంట్లోకి ప్రవేశించకుండా నిరోధించవచ్చు.     

3 /6

ఏ సీజన్‌లోనైనా, కొండ ప్రాంతాలలో, పొలాల వెంట పాములు ఇళ్లలోకి ప్రవేశించే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ వేసవిలో, పాములు ఎండ వేడిని తట్టుకోలేక చల్లటి ప్రదేశాలను వెతుక్కుంటాయి. రాత్రిపూట పాములు ఇళ్లలోకి ప్రవేశించి ప్రజలను కాటేసే సందర్భాలు ఉన్నాయి. పాము కాటుకు సకాలంలో చికిత్స చేయాలి. సకాలంలో చికిత్స పొందకపోవడం వల్ల కొంతమంది మరణించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందే ముందు, వైద్యులు ఏ పాము కాటు వేసిందో తెలుసుకుంటారు.    

4 /6

ఇలాంటి ప్రమాదాలను నివారించడానికి, పాములు మన ఇళ్లలోకి ప్రవేశించకుండా చూసుకోవాలి. దీనివల్ల కొంతవరకు ప్రాణనష్టం తగ్గుతుంది. మానవులకు భయపడే పాములకు కర్పూరం ప్రాణాంతక భయం. కర్పూరం వాసన ముక్కుకు చేరుకున్న తర్వాత, పాములు ఆ ప్రాంతంలో ఒక్క క్షణం కూడా ఉండలేవు. కర్పూరం వాసన వాటికి విషంతో సమానం.     

5 /6

మీరు మీ ఇంట్లో కర్పూరం ఆకులు ఉంచుకున్నా, పాములు మీ ఇంటి దగ్గరికి రావు. మీ ఇంటి గడప లేదా గేటు దగ్గర కర్పూరం గుత్తులు ఉంచడం వల్ల పాములు మీ ఇంట్లోకి రాకుండా నిరోధించవచ్చు. మీ ఇంటి చుట్టూ కర్పూరం పొడి చల్లడం వల్ల పాములు మీ ఇంట్లోకి రాకుండా నిరోధించవచ్చు.     

6 /6

పాములకు సున్నితమైన ముక్కులు ఉంటాయి. కర్పూరం పాములు తట్టుకోలేని బలమైన వాసనను వెదజల్లుతుంది. ఈ కారణంగా, పాములు కర్పూరం వాసన నుండి వెంటనే పారిపోతాయి.   

snake safety tips Camphor Benefits snake repellent home remedies How To Keep Snakes Away Environment and Wildlife Society Reptile snakes types home remedies for snakes snake prevention remedies

Next Gallery

Hair Growth with Fenugreek Oil: ఆవాల నూనెలో ఈ ఐదు పదార్థాలు కలుపుకొని పెట్టుకుంటే.. ఇక గుండు పైన కూడా జుట్టు రావడం ఖాయం..!