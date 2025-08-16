English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snakes Sleep Facts: పాములు రోజుకు ఎన్ని గంటలు నిద్రపోతాయో తెలుసా.. షాకింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇవే..

కింగ్ కోబ్రా సహా సగటు పాములు సరాసరి  8 నుంచి 10 సంవత్సరాలు జీవిస్తాయనేది శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. పాములు కూడా అలసట చెందిన సమయంలో బజ్జుంటాయి. కనురెప్పలు లేనపుడు పాములు ఎలా నిద్రపోతాయనే సందేహం మనలో కొన్ని సందేహాలు తలెత్తడం సహజం. 

పాములు రోజుకు సగటున 16 గంటల వరకు నిద్రపోతాయట. ప్రముఖ  పరిశోధనల్లో ఈ నిజాలు బయటపడ్డాయి. పాములు  పగటి పూట ఎక్కువగా నిద్రిస్తుంటాయి. దీంతో రాత్రి పూట పాములు ఎంతో చురుకుగా వ్యవహరిస్తాయి. 

సర్పాలకు  కనురెప్పలు ఉండవు.. కాబట్టి కళ్లు తెరిచే నిద్రపోతాయి. కనురెప్పలు తెరిచే ఉంచడం వలన చూసే వాళ్లకు పాములు మనపై ఏమైనా ఎటాక్  చేస్తాయనే భయం చూసే  వాళ్లలో ఉంటుంది. 

కొన్ని రకాల పాములు 24 గంటల్లో 22 గంటలు నిద్రపోతాయట. పాములు ఎక్కువగా చెట్లపై ముడుచుకొని నిద్రపోతుంటాయి. ఎక్కువగా గంధము, మొగలి చెట్లు, మందా చెట్లుపై నిద్రిస్తుంటాయి.  

పాముల కళ్ల చుట్టూ పొలుసులతో ఎవరికీ కనపడని  పలుచటి పొర ఉంటుంది. అవే పాము కళ్లను సహజసిద్ధంగా కప్పి ఉంచుతాయి. ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం వల్ల పాము మెదడు పని చేయడం ఆగిపోతుందట.  

Snakes Sleep snake facts Snake News General Knowledge gk question Trending Quiz Viral news

