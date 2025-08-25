English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake vs King Cobra: మాములు పాముకు నాగు పాముకు ఉన్న ఈ తేడా తెలుసా..!


Snake vs King Cobra: సాధారణ ప్రజలకు మాములు పాముకు నాగు పాముకు ఉన్న తేడా తెలియదు. కానీ ఈ రెండు పాములకు పెద్ద తేడా ఉంది. అవేంటో చూద్దాం.. 
Snake vs King Cobra: సాధారణంగా చాలామందికి పాముకి, నాగు పాముకీ తేడా తెలియదు. అసలు గుర్తించలేము.  పాముకి, నాగు పాముకీ మధ్య పెద్ద తేడా ఏంటనే విషయానికొస్తే..   

సాధారణంగా పాములు విషపూరితమైనవే ఉంటాయి. కొన్ని విషం లేనివి కూడా ఉంటాయి. కానీ రెండింటి జాతి ఒకటే.అయితే నాగు పాముల విషయంలో ఆధ్యాత్మిక కోణంతో పాటు  ప్రాధాన్యత ఉంది.

నాగు పాములకు కొన్ని దివ్య శక్తులుంటాయంటారునాగు పాము పడగ విప్పగలదు కానీ పాములు పడగ విప్పలేవు. నాగు పాములు పాముల కంటే ఎక్కు జాతికి చెందినవి.

పాములతో పోలిస్తే నాగు పాముల వయస్సు కూడా ఎక్కువ. నాగు పాములు దేన్నైనా పూర్తిగా మింగగలవు. కానీ మాములు అలా చేయలేవు. మన దగ్గర కనపడేవి ఎక్కువగా మాములు పాములే.   

నాగు పాములు అదే కింగ్ కోబ్రాలు ఎక్కువగా పెద్ద పెద్ద అడవులు, జలపాతాలు, ఎడారులు..  ప్రతికూల అనూహ్య వాతావరణ పరిస్థితుల్లో కూడా పాములు తట్టుకొని జీవించగలవు. 

