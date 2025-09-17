English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snakes Gender: మగ పాములు, ఆడ పాములు మధ్య తేడా ఏంటి? వాటిలో ఏది డేంజర్?

How To Identify Snake Gender: వర్షాకాలంలో చాలా మందిని పాములు కాటు వేస్తాయి. అయితే మన చుట్టూ ఉండే పాములు ఆడ పామా లేక మగ పామా అని సులభంగా గుర్తించడంలో ఇవి మీకు సహాయపడతాయి. దీనివల్ల వైద్యుడు సరైన చికిత్స చేసేందుకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అయితే పాముల్లో ఏది మగ, ఏది ఆడ అనేది ఈ విధంగా తెలుసుకోండి. 
వర్షాకాలంలో చాలా మందిని పాములు కాటు వేస్తాయి. అయితే మన చుట్టూ ఉండే పాములు ఆడ పామా లేక మగ పామా అని సులభంగా గుర్తించడంలో ఇవి మీకు సహాయపడతాయి. దీనివల్ల వైద్యుడు సరైన చికిత్స చేసేందుకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అయితే పాముల్లో ఏది మగ, ఏది ఆడ అనేది ఈ విధంగా తెలుసుకోండి.   

సాధారణంగా, వర్షాకాలంలో పాములు అధిక సంఖ్యలో పాములు ఉన్న ప్రాంతాలలోకి ప్రవేశిస్తాయి. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో పాము కాటు సంఘటనలు వెలుగులోకి వస్తాయి. కొంతమందికి పాము కాటు సంకేతాలను గుర్తించడం కష్టంగా ఉంటుంది. అయితే ఈ సంకేతాలను సరిగ్గా వివరించినట్లయితే మాత్రమే వైద్యుడు తగిన విరుగుడును సూచించగలరు.     

మిమ్మల్ని కాటేసే పాము మగదా లేక ఆడదా అని మీరు దానిని చూడటం ద్వారా సులభంగా చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా కోబ్రాలలో.. మగ పాము తోక ఆడ పాము కంటే పెద్దదిగా ఉంటుంది. మగ పాము ముదురు రంగులో ఉండగా, ఆడ పాము గోధుమ రంగులో ఉంటుంది.    

మగ పాము గాలిలో ఎత్తుగా నిలబడి చూడగలదు. కానీ ఆడ పాము అంత ఎత్తులో నిలబడలేదు. ఆడ పాము చాలా కోపంగా ఉంటుంది. దాని శరీరంలో చాలా చారలు ఉంటాయి. ఆడ పాము తోక నల్లగా ఉంటుంది. మగ పాము తోక గోధుమ రంగులో ఉంటుంది.    

ఆడ పాము తోకను జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే కొన్ని గుర్తులు కనిపిస్తాయి. కానీ మగ పాము తోకకు ఎలాంటి గుర్తులు ఉండవు. ఆడ పాములు కూడా ఎక్కువ విషపూరితమైనవని కొందరు నిపుణులు అంటున్నారు. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో ఆడ పాములు మగ పాములతో జత కడతాయి.    

ఆడ పాములు వాటి శరీరాల నుండి ఒక నిర్దిష్ట వాసనను వెదజల్లుతాయి. మగ పాములు దీనిని గుర్తిస్తాయి. దీనివల్ల దూరం నుండి మగ పాములు ఆడ పాము ఉన్న ప్రదేశానికి వస్తాయి. ఆ తరువాత, మగ పాముల మధ్య పోటీ తలెత్తి అవి ఒకదానికొకటి కొరుకుతాయి. ఆడ పాము గెలిచిన మగ పాముతో జత కడుతుంది. పాములు సంభోగం సమయంలో చాలా కోపంగా ఉంటాయని, ఈ సమయంలో వాటిని వేరు చేసినా లేదా ఇబ్బంది పెట్టినా, అవి కోపంతో కాటేస్తాయని నిపుణులు అంటున్నారు.    

