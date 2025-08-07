English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

King Cobra Snake: పాములతో టెన్షన్ పడుతున్నారా..?.. ఈ చెట్టు ఆకుతో కింగ్ కోబ్రా విషమైన పటాపంచలు..!.

Snakes in monsoon Season: వానాకాలంలో పాముల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పోలాల్లో రైతులు ఎక్కువగా పాముల కాటుకు తరచుగా గురౌతుంటారు. అయితే.. కొన్ని మొక్కల ఆకులు, వేర్లు పాము కాటు విషం నుంచి ఉపశమనం కల్గిస్తుంది.
 
ముఖ్యంగా వానాకాలంలో పాముల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అడవులు, దట్టంగా చెట్లు ఉన్న చోట పాములు ఎక్కువగా తిరుతుంటాయి.అంతే కాకుండా పాముల వల్ల చాలా మంది తరచుగా భయపడిపోతారు.

ఎలుకలు, కప్పలు ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటాయో పాములు అక్కడ ఉంటాయి. కొంత మంది పాములు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీ వారికి సమాచారం ఇస్తారు. మరికొంతమంది పాములపై తమ పైశాచికం చూపిస్తారు. మొత్తంగా పాముల వల్ల ఇటీవల కాలంలో అనేక మంది దుర్మరణం చెందారు.  

ఈ క్రమంలో చాలా మంది పాములు కాటేయగానే వెంటనే నోటితో గాయమైన ప్రదేశంలో రక్తంను నోటితో పీల్చడం వంటి పనులు చేస్తుంటారు. ఇలాంటి పిచ్చిపనులు అస్సలు చేయోద్దు. దీని వల్ల శరీరం అంతా విషం వ్యాప్తిచెందుతుంది.

అయితే.. కొన్ని మొక్కలలో పాము కాటుకు విరుగుడుగా పనిచేసే స్వభావం ఉంటుంది. ఇది కూడా మన ఇంటి చుట్టుపక్కల ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే ఎప్పుడుడైన పాము కాటు వేస్తే వెంటనే గడ్డి చామంతి చెట్టు ఆకుల్నినలిపి దాన్ని రసంను కాటు వేసిన ప్రదేశంలో పెట్టాలి. దీని రసం వల్ల పాము విష ప్రభావం క్రమంగా తగ్గిపోతుంది.  

అంతే కాకుండా పాము విషంను ఈ గడ్డి చామంతిని రసంను పూర్తిగా గుంజేస్తుంది. దీని వల్ల శరీరంలో మిగతా భాగాలకు విషంవ్యాపించకుండా నిరోధించబడుతుంది. గడ్డి చామంతిని మనం తరచుగా దెబ్బతగిలితే అక్కడ పెడుతుంటాం. అలాంటిది ప్రస్తుతం ఈ గడ్డి చామంతి పాము కాటుకు విరుగుడుగా కూడా పనిచేస్తుంది.

దీన్ని ఎల్లప్పుడు మనం ఇంట్లో పెట్టుకుంటే మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గడ్డి చామంతి వల్ల గాయాలు తగిలిన ప్రదేశంలో, దెబ్బలు తగిలిన ప్రదేశంలో ఉంచితే దాని వల్ల ఉపశమనం కల్గుతుంది. ఈ ఆకులు ఎండిపోయిన తర్వాత మంట మీద వస్తే వీడి నుంచి వచ్చే పొగతో విషకీటకాలు, దోమలు, ఆ ప్రాంతం చుట్టుపక్కలకు ఉండవు. ( ఇది వైరల్ కంటెంట్ ఆధారంగా రాయబడింది. జీ తెలుగు దీనికి బాధ్యత వహించదు).. 

