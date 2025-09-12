Snake safety tips: ఈ పదార్ధాలంటే పాములకు చచ్చేంత భయం.. ఈ వస్తువు మీ ఇంట్లో ఉంటే రమ్మన్న రావు..

Snake safety tips: పాములు అంటే సహజంగా అందరికీ భయం. చాలా మంది వాటిని చూస్తే పై ప్రాణాలు పైనే పోతుంటాయి. ముఖ్యంగా వర్షకాలంలో ఈ పాములు ఇళ్లలోకి చొరబడుతుంటాయి. అయితే ఇవి ఇంట్లోకి రాకుండా కొన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే అవి మీ ఇంట్లోకి రమ్మన్న రావు.
Snake safety tips: హిందూ సనాతన సంప్రదాయంలో పాములను భక్తి శ్రద్దలతో పూజిస్తుంటాము. ముఖ్యంగా పాములు మహా విష్ణువు పాన్పుగా.. శివుడి మెలలో.. వినాయకుడికి జంధ్యంగా ఇలా పలు రకాలుగా పాములకు దేవతా స్థానం ఇచ్చింది మన సంప్రదాయం. అందుకే శ్రావణంలో వచ్చే నాగుల పంచమి..కార్తీకంలో వచ్చే నాగుల చవతి రోజున పామ పుట్టల దగ్గర పూజలు చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది.
పాములను పూజించే మనకే వాటిని చూస్తే వెన్నులో వణుకు పుడుతుంది. సీజన్ ఏదైనా సరే పాములు మన ఇళ్లలోకి ప్రవేశిస్తూ భయానికి గురి చేస్తుంటాయి. అయితే పాములు మీ ఇంట్లోకి రాకుండా ఇంట్లో ఉండే కొన్ని వస్తువులతో వాటిని ఇంట్లోకి రాకుండా చేయవచ్చు.
సీజన్ ఏదైనా కొండ ప్రాంతాలు.. పొలము వెంట ఉండే ఇళ్లలోకి పాములు వచ్చే బెడద ఎక్కువగా ఉంటుంది, కానీ సమ్మర్ లో పాములు ఎండ వేడిని తట్టుకోలేక చల్లటి ప్రదేశాలు వెతుక్కుంటూ వెళుతుంటాయి. అలా రాత్రిపూట ఇళ్లలోకి పాములు ప్రవేశించి మనుషులను కాటేసిన సందర్భాలున్నాయి. పాము కాటుకు సరైన సమయంలో చికిత్స చేయించాలి. సరైన సమయంలో చేయించకపోవడం వలన కొందరు చనిపోయిన సందర్బాలున్నాయి. హాస్పిటల్ లో ట్రీట్ మెంట్ ముందు ఏ పాము కరిచిందో డాక్టర్లు తెలుసుకుంటారు.
అలాంటి ప్రమాదాలు బారిన పడకుండా పాములు మన ఇళ్లలోకి రాకుండా చూసుకోవాలి. దీంతో ప్రాణనష్టాన్ని కొంతలో కొంత తగ్గించవచ్చు. మనుషులను భయపెట్టే పాములకు కర్పూరం అంటే చచ్చేంత భయం. కర్పూరం వాసన ముక్కులోకి రాగానే, పాములు ఆ ప్రాంతంలో ఒక్క క్షణం కూడా ఉండలేవు. కర్పూరం వాసన వాటికి విషంతో సమానం.
మీరు మీ ఇంట్లో కర్పూరం ఆకులు ఉంచుకున్నా, పాములు మీ ఇంటి దరిదాపుల్లో కూడా రావు. మీ ఇంటి గడప దగ్గర లేదా గేటు దగ్గర కర్పూర గుత్తులు ఉంచడం వల్ల పాములు మీ ఇంట్లోకి రాకుండా చేసుకోవచ్చు. మీ ఇంటి చుట్టూ కర్పూరం పొడి చల్లడం వలన పాములు మీ ఇంట్లోకి రావు.
పాముల ముక్కులు సున్నితంగా ఉంటాయి. కర్పూరం పాములు తట్టుకోలేని బలమైన వాసనను వెదజల్లుతూ ఉంటాయి. ఈ కారణంగా, పాములు కర్పూరం వాసన చూసిన వెంటనే అక్కడి నుండి తోకముడుచుకొని పారిపోతాయి.