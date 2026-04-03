Redmi Note 15 SE: రూ.19,999 ఫోన్ కేవలం రూ.3 వేలకే.. Redmi Note 15 SE 5Gపై ఆఫర్ అదిరిందిగా!

Redmi Note 15 SE 5G Price Cut: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ రెడ్మీ విడుదల చేసిన Redmi Note 15 SE 5G మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, ఇది మీకోసమే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ మొబైల్ అత్యంత తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా దీనిపై ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్తో పాటు నో కాస్ట్ ఈ అమ్మాయి ఆప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఈ మొబైల్ ఇప్పుడుకే స్టాక్ అందుబాటులో లేకపోయినప్పటికీ.. రాబోయే రెండు లేదా మూడు రోజుల్లో అందుబాటులో ఉండబోతుంది.
Redmi Note 15 SE 5G స్మార్ట్ఫోన్లో రకాల కొత్త కొత్త ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇది చూడడానికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే రెడ్మి కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన కలర్ ఆప్షన్స్ లో విడుదల చేసింది అంతేకాకుండా డిజైన్ పరంగా కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది..
ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 ప్రాసెసర్ తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది గేమింగ్ చేసేందుకు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. మల్టీ టాస్కింగ్ చేయాలనుకునే వారికి కూడా ఈ మొబైల్ చాలా వరకు పనికొస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇది 6.77-అంగుళాల FHD+ Curved AMOLED డిస్ప్లే తో పాటు, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3200 nits గరిష్ట బ్రైట్నెస్ సపోర్టుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వెనక భాగంలో చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. దీని కెమెరా మాడ్యూయల్ గతంలో అన్ని మోడల్స్ కంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఈ వెనుక భాగంలో అద్భుతమైన 50MP ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది.. అంతేకాకుండా ఇది Light Fusion 400 సెన్సార్తో విడుదలవ్వడం విశేషం అలాగే అదనంగా 2MP డెప్త్ సెన్సార్ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది.
ఇక ఫ్రెండ్ భాగంలో ఉండే కెమెరా 20MP ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5,800mAh పెద్ద బ్యాటరీ, 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో విడుదల కాబోతోంది. అలాగే ఇది Android 15 ఆధారిత HyperOS 2 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. దీంతోపాటు ఇది స్లిమ్గా (7.35mm) ఉంటుంది. ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, డాల్బీ అట్మోస్ స్పీకర్స్.
ఇప్పుడే Redmi Note 15 SE 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఫ్లిప్కార్ట్లో అందుబాటులోకి లేకపోయినప్పటికీ 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన మొబైల్ పై మాత్రం ఆఫర్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ ఆఫర్స్కు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ప్రస్తుతం రూ.19,999 నుంచి ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రారంభమవుతుంది.
బ్యాంక్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి ఏకంగా రూ.2 వేల వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా యాక్సిస్, హెచ్డిఎఫ్సి, ఎస్బిఐ బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ. 2000 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ కేవలం ఇప్పుడు రూ.17,999 కే పొందవచ్చు.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ పై అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఆఫర్ పొందడానికి తప్పకుండా మీ దగ్గర ఉన్న ఏదైనా పాత మొబైల్ని ఎక్స్చేంజ్గా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే ఏకంగా రూ.13 వేల బోనస్తోపాటు అదనంగా రూ.2 వేల బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు ఈ మొబైల్ రూ.3 వేల లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.. అయితే, ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ మొబైల్ ఏప్రిల్ ఏడవ తేదీన స్టాక్ అందుబాటులో ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.