Motorola Edge 70 Ultra Price: భారత్ మార్కెట్లోకి మోటరోలా కంపెనీ మరో ఎడ్జ్ సిరీస్ స్మార్ట్ ఫోన్ విడుదల చేయబోతోంది. దీనిని డిసెంబర్ చివరి వారాల్లో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు సమాచారం.
Motorola Edge 70 Ultra Price In India Launch Date: మోటరోలా ఇప్పుడు మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. కొత్త కొత్త మొబైల్స్ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో విడుదల చేసి యువతను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది. అంతేకాకుండా అతి తక్కువ ధరల్లోనే అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చి మార్కెట్లో తమదైన శైలిలో ముద్ర వేసుకుంది. అయితే చాలామంది యువత మోటోరోలా మొబైల్కు సంబంధించిన కొన్ని మోడల్స్ను విపరీతంగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అందులో ఎడ్జ్ సిరీస్ని అయితే విపరీతంగా విక్రయం అవుతోంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మోటరోలా కంపెనీ ఎప్పటికప్పుడు అద్భుతమైన మొబైల్స్ ను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది.
ప్రముఖ మోటరోలా కంపెనీ అతి త్వరలోనే కొత్త మొబైల్ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిని కంపెనీ ఎడ్జ్ సిరీస్లోనే అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఇది మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 అల్ట్రా (Motorola Edge 70 Ultra) పేరుతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనకు ముందే ఫీచర్స్తో పాటు స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా లీకయ్యాయి.
లీకైన వివరాల ప్రకారం మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 అల్ట్రా స్మార్ట్ ఫోన్ ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా భారత మార్కెట్లో ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ మోటర్ ఎలా ఎడ్జ్ 50 అల్ట్రా పేరుతో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక నీకైనా వివరాల ప్రకారం..అల్ట్రా క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 ప్రాసెసర్ పై రన్ అవుతుంది.
అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఎంతో ప్రత్యేకమైన డిస్ప్లేతో విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ 6.7-అంగుళాల ఫ్లాట్ OLED డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. అంతేకాకుండా దీని స్క్రీన్ 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్టును కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఈ డిస్ప్లే కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక ఈ మొబైల్ వెనక భాగం వివరాల్లోకి వెళితే.. వెనక భాగంలో ఇది ప్రత్యేకమైన డిజైన్ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వెనకాలో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరాను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే అదనంగా మరో రెండు 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలు కూడా అందుబాటులో ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 స్మార్ట్ఫోన్ (Motorola Edge 70 Ultra)ను భారత మార్కెట్లో వచ్చేవారమే అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5,000 mAh బ్యాటరీతో పాటు చార్జింగ్ కోసం 68W వైర్డు, 15W వైర్లెస్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తను కూడా అందిస్తోంది. ఇవే కాకుండా దీని కెమెరా ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ కు సంబంధించిన ధర, ఫీచర్స్ వివరాలను కంపెనీ త్వరలోనే వెల్లడించబోతున్నట్లు సమాచారం.