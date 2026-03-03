English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sneha Health Update: స్నేహకి ఏమయింది…కనీసం లేచి నిలబడలేని పరిస్థితిలో స్టార్ హీరోయిన్..!

Sneha Health Update: స్నేహకి ఏమయింది…కనీసం లేచి నిలబడలేని పరిస్థితిలో స్టార్ హీరోయిన్..!

Sneha Health 
తెలుగు తెరపై హోమ్లీ పాత్రలకు కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా నిలిచిన నటి స్నేహ. ఒకప్పుడు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ నుంచి అపారమైన ప్రేమను అందుకున్న ఆమె, సౌందర్య తర్వాత అంతటి గౌరవం పొందిన హీరోయిన్‌గా పేరు తెచ్చుకున్నారు. మంచి కథలు, కుటుంబ విలువలు ఉన్న సినిమాల్లో నటిస్తూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు సంపాదించారు.
పాపులర్ హీరోయిన్ స్నేహ కెరీర్ పీక్‌లో ఉన్న సమయంలో ఒక్కసారిగా సినిమాలకు దూరమయ్యారు. పెళ్లి, పిల్లల కారణంగానే గ్యాప్ ఇచ్చారని అందరూ భావించారు. కానీ ఇటీవల ఆమె చెప్పిన విషయాలు అభిమానులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేశాయి. తన జీవితాన్ని మార్చేసిన ఒక ప్రమాదం గురించి ఆమె భావోద్వేగంతో వివరించారు.

స్నేహ మాట్లాడుతూ, వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న సమయంలో తాను ఒక ఘోర ప్రమాదానికి గురయ్యానని చెప్పారు. ఆ ప్రమాదంలో కాళ్లు, చేతులు, వీపు భాగాలకు తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయని తెలిపారు. కనీసం లేచి నిలబడటానికి కూడా ఎనిమిది నెలలకు పైగా సమయం పడుతుందని డాక్టర్లు చెప్పారని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ సమయంలో తీవ్ర మానసిక వేదన అనుభవించానని చెప్పారు.  

“ఇక నా కెరీర్ ముగిసిపోయిందని అనుకున్నాను. మళ్లీ కెమెరా ముందుకు రాలేనని భావించాను,” అంటూ ఆమె భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. అదే సమయంలో దర్శకుడు కరుప్పళనియప్పన్ తనను సంప్రదించారని తెలిపారు. ఆయన తెరకెక్కించిన ‘పార్థిబన్ కనవు’ కథతో తన వద్దకు వచ్చారని చెప్పారు.  

తాను కదల్లేని స్థితిలో ఉన్నానని తెలిసినా, ఆ సినిమా కోసం పిలవడం చూసి ఆశ్చర్యపోయానని స్నేహ చెప్పారు. కానీ ఆ దర్శకుడు ఇచ్చిన ధైర్యం, నమ్మకం తనలో కొత్త ఆశ నింపిందని తెలిపారు. ఆ ప్రోత్సాహం వల్లే తాను మళ్లీ కోలుకుని కెమెరా ముందుకు రాగలిగానని చెప్పారు.  

ఇప్పుడు ఆమె చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఎన్నో కష్టాలు ఎదురైనా ధైర్యంగా నిలబడిన స్నేహ కథ అభిమానులకు స్ఫూర్తిగా మారింది.

