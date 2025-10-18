Actress Sneha: విడాకులకు సిద్ధమైన స్టార్ హీరోయిన్ స్నేహ.. కారణమేమిటంటే..!

Sneha Husband : ఎన్నో సినిమాల ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్న హీరోయిన్.. స్నేహ. సౌందర్య తరువాత అంత సాంప్రదాయకరమైన పాత్రలు స్నేహ మాత్రమే చేయగలదు.. అని అప్పట్లో ఎంతో మంది చెబుతూ ఉండేవారు. అందుకు తగ్గట్టుగానే స్నేహ గ్లామర్ పాత్రలు చేయకుండా కేవలం.. హోమ్లీ పాత్రలు మాత్రమే చేస్తూ వచ్చింది..
ప్రియమైన నీకు సినిమా ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్న హీరోయిన్ స్నేహ. ఆ తరువాత కూడా.. ఈ హీరోయిన్ ఎటువంటి అసభ్యకరమైన చిత్రంలోను నటించలేదు. కేవలం సాంప్రదాయపద్ధమైన పాత్రలు మాత్రం చేస్తూ వచ్చింది.
అచ్చం తెలుగమ్మాయిలా కనిపిస్తూ.. సౌందర్య తరువాత అంతటి హోమ్లీ హీరోయిన్ గా పేరు తెచ్చుకునింది స్నేహ. ఇక ఈ మధ్యనే సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ కూడా మొదలుపెట్టింది. ముఖ్యంగా కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన సన్నాఫ్ సత్యమూర్తి సినిమాలో.. తన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో మంచి పాత్ర స్వంతం చేసుకుంది ఈ హీరోయిన్.
ప్రస్తుతం స్నేహ అక్కగా లేకపోతే వదినగా కనిపిస్తూ అలరిస్తోంది. అయితే ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితమే స్నేహకు.. ప్రసన్న అని తమిళ హీరోతో పెళ్లయిన సంగతి తెలిసిందే. వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఎన్నో యాడ్స్ లో కూడా నటించారు..
ప్రసన్న కూడా తెలుగులో కొన్ని సినిమాలలో కనిపించి మెప్పించారు. చూడడానికి ఎంతో చక్కగా కనిపించే ఈ జంట.. విడాకులు తీసుకుంటున్నారు అన్న వార్త కొద్ది రోజులగా తెగ వైరల్ అవుతూ ఉంది. వీరిద్దరి మధ్య మనస్పర్దాలు వచ్చాయని.. అందుకే డైవర్స్ కి సిద్ధమయ్యారు అని సోషల్ మీడియాలో ఒక వార్త తెగ వినిపిస్తోంది.
కానీ ఇవన్నీ కేవలం రూమర్స్ అని మాత్రమే తెలుస్తోంది. కొద్ది రోజుల క్రితం కూడా ఇలాంటి వార్తలు రావడంతో.. వాటిల్లో ఏమాత్రం నిజం లేదని స్నేహ క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఇక మళ్లీ ఇలాంటి వార్తలు పుంజుకోవడంతో.. ఈ హీరోయిన్ ఎప్పుడు క్లారిటీ ఇస్తుందో చూడాలి.