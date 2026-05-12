/AC blast reasons: తస్మాత్ జాగ్రత్త.. బయటకు కనిపించని ఈ సమస్య వల్లే ఏసీలు పేలిపోతున్నాయా!

AC safety tips: వేసవి కాలం మొదలయ్యాక చాలా ఇళ్లలో ఏసీల వినియోగం భారీగా పెరుగుతోంది. ఎండలు ఎక్కువగా ఉండటంతో పగలు, రాత్రి అనే తేడా లేకుండా చాలామంది ఏసీలను ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే ఇటీవల కొన్ని చోట్ల ఏసీలు పేలిపోవడం, మంటలు రావడం వంటి ఘటనలు వార్తల్లో కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో చాలామంది భయపడుతున్నారు.
నిపుణుల ప్రకారం ఏసీలు ఒక్కసారిగా పేలిపోవు. చాలా రోజులుగా చిన్న చిన్న సమస్యలను నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్లే పెద్ద ప్రమాదాలు జరుగుతాయి. ముఖ్యంగా సరైన నిర్వహణ లేకపోవడం, విద్యుత్ సమస్యలు, ఎక్కువసేపు నిరంతరం వాడటం వంటి కారణాలు ప్రమాదాలకు దారి తీస్తాయి.
ఏసీలో ప్రధాన భాగమైన కంప్రెసర్ ఎక్కువ వేడెక్కితే ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా గంటల తరబడి ఏసీ ఆఫ్ చేయకుండా నడిపితే యంత్రంపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. దీంతో లోపల వేడి అధికమై సమస్యలు రావచ్చు.
విద్యుత్ వైర్ల సమస్యలు కూడా ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటి. పాత వైర్లు, సరిగా లేని కనెక్షన్లు, ఒకే ప్లగ్లో ఎక్కువ పరికరాలు ఉపయోగించడం వల్ల షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఇది మంటలకు దారి తీసే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
అలాగే ఏసీలో గ్యాస్ లీకేజ్ జరిగినా ప్రమాదం పెరుగుతుంది. కొన్నిసార్లు ఏసీ నుంచి విచిత్రమైన శబ్దాలు రావడం, కాలిన వాసన రావడం, చల్లదనం తగ్గిపోవడం వంటి సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. వీటిని చాలామంది చిన్న విషయాలుగా తీసుకుంటారు. కానీ ఇవే పెద్ద ప్రమాదానికి ముందు వచ్చే హెచ్చరికలని చెబుతున్నారు.
ఇంట్లో ఏసీ వాడేవారు ప్రతి సంవత్సరం కనీసం ఒకటి లేదా రెండు సార్లు సర్వీసింగ్ చేయించాలి. ఫిల్టర్లు శుభ్రం చేయకపోతే దుమ్ము పేరుకుని యంత్రంపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. దీంతో ఏసీ ఎక్కువ వేడెక్కే అవకాశం ఉంటుంది.
ఏసీ బయట భాగాన్ని గాలి సరిగా వచ్చే ప్రదేశంలో పెట్టాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అలాగే వోల్టేజ్ మార్పులు ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో స్టెబిలైజర్ ఉపయోగించడం మంచిదని చెబుతున్నారు.
ముఖ్యంగా ఏసీ నుంచి కాలిన వాసన, పొగ, పెద్ద శబ్దం వస్తే వెంటనే ఆఫ్ చేయాలి. స్వయంగా మరమ్మతులు చేయకుండా నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది. చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే వేసవిలో ఏసీని సురక్షితంగా ఉపయోగించవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.