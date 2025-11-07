English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Figs: నానబెట్టిన అంజీర్‌తో ఐదురెట్ల ఆరోగ్య ప్రయోజనం.. ఖాళీ కడుపుతో తింటే ఈ లాభం..

Soaked Figs Benefits: ఖాళీ కడుపుతో నానబెట్టిన అంజీర్‌ తింటే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు బోలెడు ఉంటాయి. వైద్యుల ప్రకారం నానబెట్టిన ఫిగ్స్‌తో నమ్మలేని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంజీర్‌లోని మెగ్నీషియం ఎముక ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
 
1 /5

గింజలు, విత్తనాలు ఆరోగ్యకరం. వీటిని డైట్‌లో చేర్చుకుంటే నమ్మలేని ఆరోగ్య ప్రయోజనం. అయితే, నానబెట్టిన అంజీర్‌ తింటే కూడా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి.  

2 /5

ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో టీ, కాఫీలకు బదులుగా గింజలు నానబెట్టి తినాలి. అదేవిధంగా అంజీర్‌ చేర్చుకుంటే ఆరోగ్యకరం. ఇది రోజంతటికీ కావాల్సిన శక్తి కూడా అందిస్తుంది.  

3 /5

అంజీర్‌ పండ్లు ఒక సూపర్‌ఫుడ్‌ అని చెప్పాలి. ఈ పండ్లని రాత్రి నానబెట్టి ఉదయం తీసుకోవడం వల్ల మన శరీరానికి కావాల్సిన విటమిన్స్‌, ఖనిజాలు కూడా అందుతాయి. ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడుతుంది  

4 /5

అంజీర్‌ పండ్లతో చర్మం కూడా ఆరోగ్యంగా కనిపిస్తుంది. ఇందులో ఫైబర్ ఉంటుంది. జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. బరువు పెరగకుండా కడుపు నిండిన అనుభూతిని ఎక్కువ సమయంపాటు కల్పిస్తుంది.  

5 /5

అంజీర్‌ పండ్లలో విటమిన్‌ సీ ఉంటుంది. ముఖం కాంతివంతంగా చేస్తుంది ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్‌ చేస్తుంది. అంజీర్‌లోని మెగ్నీషియం ఎముక ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడుతుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)   

