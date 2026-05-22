Soaked Peanuts: ఎండదెబ్బ నుంచి ఎనర్జీ బూస్ట్ వరకు.. వేసవిలో నానబెట్టిన పల్లీలు చేసే మేజిక్ ఇదే!

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 22, 2026, 03:55 PM IST|Updated: May 22, 2026, 03:55 PM IST

Soaked Peanuts Health Benefits In Summer: ఎండలు ముదురుతున్న వేళ మనం తీసుకునే ఆహారంలో మార్పులు అవసరం. ముఖ్యంగా నానబెట్టిన శనగలు తీసుకోవడం చాలా మంచిది. వాటిని రాత్రంతా నీటిలో నానబెట్టి ఉదయం తీసుకోవడం ఉత్తమ పద్ధతి. దీని ద్వారా శరీరానికి చల్లదనం లభిస్తుంది. రోజూ నానబెట్టిన వేరుశనగ తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 

నానబెట్టిన పల్లీల ప్రయోజనాలు

నానబెట్టిన వేరుశనగను 'పేదోడి బాదం' అని కూడా అంటారు. ఇది శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. వేసవిలో వేరుశనగలు తింటే వేడి చేస్తుందని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ, రాత్రి నానబెట్టి ఉదయం తింటే శరీరానికి చల్లదనం వస్తుంది.  

వేసవిలో వేరుశనగలు

వేరుశనగలు తింటే కడుపులో గ్యాస్ సమస్య వస్తుంది. అందుకే నానబెట్టి తీసుకోవడం వల్ల ఆ సమస్య ఉండదు. వీటిలో ఫైబర్ ఉండడం వల్ల సులభంగా జీర్ణం అవుతుంది, మలబద్ధకం నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా, మన శరీరానికి కావలసిన పోషకాలు కూడా ఇందులో పుష్కలంగా ఉన్నాయి.  

నానబెట్టిన వేరుశనగ గుణాలు

వేరుశనగలో ఇనుము, కాల్షియం, విటమిన్ ఇ, పొటాషియం వంటి పోషకాలు ఉన్నాయి. ఇవి ఎండ వేడిమి నుంచి మనకు కావలసిన శక్తిని ఇస్తాయి. వేరుశనగలో ప్రోటీన్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు కూడా ఉంటాయి. వీటిని తీసుకోవడం వల్ల జీవక్రియలు మెరుగుపడతాయి, తక్షణ శక్తి లభిస్తుంది.  

పల్లీలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

నానబెట్టిన వేరుశనగలలో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అంతేకాకుండా రక్తప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయి. దీనివల్ల గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చే అవకాశాలు తగ్గుతాయి. ఎండ వేడిమికి చర్మం తన కాంతిని కోల్పోతుంది. వేరుశనగలో ఉండే విటమిన్ ఇ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని కాపాడతాయి.  

వేరుశనగ ఉపయోగాలు

ఇది జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడుతుంది. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో గుప్పెడు నానబెట్టిన వేరుశనగలు తినడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి కూడా పెరుగుతుంది. (Disclaimer: ఈ వ్యాసం సాధారణ సమాచారం మరియు సలహాల కోసం మాత్రమే. ఇది వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. జీ తెలుగు న్యూస్ ఈ సమాచారానికి బాధ్యత వహించదు.).)  

