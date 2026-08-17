/Soaked Raisins: నానబెట్టిన కిస్మిస్‌.. రోజూ ఉదయాన్నే తింటే ఇన్నీ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు!

Soaked Raisins: నానబెట్టిన కిస్మిస్ను ఉదయాన్నే తినడం వల్ల జీర్ణక్రియకు సహాయపడటంతో పాటు శరీరానికి అవసరమైన కొన్ని పోషకాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు అందుతాయి. అయితే వీటిని మితంగా తీసుకోవడం మంచిది. నానబెట్టిన కిస్మిస్ వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేంటో తెలుసుకోండి.
డ్రై ఫ్రూట్స్లో కిస్మిస్కు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. సహజంగా తీపిగా ఉండే ఎండుద్రాక్షలో పలు పోషకాలు ఉంటాయి. వీటిని రాత్రంతా నీటిలో నానబెట్టి ఉదయాన్నే తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ, శక్తి, పేగుల ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనం కలగవచ్చని పోషకాహార నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే పరిమిత మోతాదులో తీసుకోవడం ముఖ్యం.
కిస్మిస్లో సహజ ఫైబర్ ఉంటుంది. రాత్రంతా నానబెట్టడం వల్ల ఇవి మెత్తగా మారి తినడానికి సులభంగా ఉంటాయి. ఉదయాన్నే నానబెట్టిన కిస్మిస్ తీసుకోవడం వల్ల పేగుల కదలికకు సహాయం అందడంతో మలబద్ధకం సమస్య తగ్గేందుకు ఉపయోగపడవచ్చు. అయితే తగినంత నీరు తాగడం కూడా అవసరం.
కిస్మిస్లో సహజంగా లభించే కార్బోహైడ్రేట్లు శరీరానికి త్వరిత శక్తిని అందించగలవు. అందుకే ఉదయం అల్పాహారానికి ముందు లేదా అల్పాహారంతో పాటు కొద్దిగా తీసుకోవచ్చు. వ్యాయామం చేసే వారికి కూడా ఇది సహజమైన ఎనర్జీ సోర్స్గా ఉపయోగపడుతుంది.
కిస్మిస్లో ఐరన్తో పాటు వివిధ యాంటీఆక్సిడెంట్ సమ్మేళనాలు ఉంటాయి. ఐరన్ శరీరంలో ఎర్ర రక్త కణాల తయారీకి అవసరం. అయితే రక్తహీనత ఉన్నవారు కేవలం కిస్మిస్పైనే ఆధారపడకుండా వైద్యుల సూచనతో అవసరమైన చికిత్స, ఐరన్ ఆహారాలను తీసుకోవాలి.
రాత్రి ఒక చిన్న గుప్పెడు కిస్మిస్ను శుభ్రంగా కడిగి నీటిలో నానబెట్టుకోవచ్చు. ఉదయం వాటిని తీసుకుని తినాలి. నానబెట్టిన నీటిని తాగాలా వద్దా అనేది వ్యక్తిగత ఆహార అలవాటుపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కిస్మిస్లో సహజ చక్కెరలు, కేలరీలు ఉండటంతో ఎక్కువగా తినడం మంచిది కాదు. ముఖ్యంగా మధుమేహం ఉన్నవారు తమ ఆహారంలో కిస్మిస్ను చేర్చుకునే ముందు వైద్యుడు లేదా డైటీషియన్ సలహా తీసుకోవడం మంచిది. మొత్తంగా నానబెట్టిన కిస్మిస్ను సమతుల్యమైన ఆహారంలో భాగంగా తీసుకుంటే పలు పోషక ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. అయితే ఇది ఏదైనా వ్యాధికి ప్రత్యక్ష చికిత్స కాదనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి.