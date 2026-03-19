Samantha vs Sobhita: ఉగాది రోజు సమంతకు శోభిత పంచ్.. ఉగాది పచ్చడి వండలేదు అంటూ కామెంట్స్..?

Samantha vs Sobhita: ఉగాది పండుగ అంటే తెలుగు ప్రజలకు ఎంతో ప్రత్యేకమైన రోజు. ఈ పండుగ రోజు ఇంటింటా ఉగాది పచ్చడి తయారు చేయడం ఒక సంప్రదాయం. ఈసారి ఉగాది సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటన వైరల్ అవుతోంది. ఒక వైపు సమంత చేసిన వీడియో, మరో వైపు శోభిత చెప్పిన మాటలు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి.
ఈరోజు జరుగుతున్న గద్దర్ అవార్డ్స్ కార్యక్రమానికి నాగచైతన్య, శోభిత, నాగార్జున, అమల కలిసి హాజరయ్యారు. ఈ ఈవెంట్‌లో యాంకర్లు సుమ.. ప్రదీప్ తమదైన స్టైల్‌లో ప్రశ్నలు అడిగి అందరినీ నవ్వించారు. ముందుగా నాగార్జునను నాగచైతన్య పక్కన కూర్చోబెట్టడం, ఆపై సరదాగా కామెంట్స్ చేయడం కార్యక్రమానికి హైలైట్‌గా నిలిచింది.  

ఈ క్రమంలో శోభిత మాట్లాడిన ఒక చిన్న మాట ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఈరోజు ఉదయం ఉదయం సమంత తన భర్తకు ఉగాది పచ్చడి చేసిహహ వీడియో కాల్ చేసిన విషయం కూడా వైరల్ అయింది. ఆ వీడియోలో సమంత “నాకు వంట తప్ప అన్నీ వచ్చు” అంటూ సరదాగా చెప్పడం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. అంతేకాదు ఈ వీడియోలో ఆమె ఉగాది పచ్చడి చేసి భర్తకి వీడియో కాల్ చేయగా.. ఏంటి నువ్వు ఉగాది పచ్చడి చేసావా అంటూ రాజ్ తమాషాగా అడిగారు. ఇక ఈ ఇంటర్వ్యూలో సుమనే సమంతకు ఉగాది పచ్చడి నేర్పించింది.   

ఇదే సమయంలో అవార్డ్స్ ఫంక్షన్‌లో ప్రదీప్, శోభితను ఉగాది పచ్చడి గురించి.. సుమని అడగమన్నారు. అప్పుడు శోభిత ఇచ్చిన సమాధానం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. “నేను ఉగాది పచ్చడి వండలేదు, జస్ట్ చేసాను అంతే” అని ఆమె నవ్వుతూ చెప్పింది. ఈ మాటలు అక్కడున్నవారిని నవ్వించాయి. అంతేకాదు ప్రదీప్ చూశారా ఉగాది పచ్చడి అనగానే శోభిత మొహం వెలిగిపోయింది అని కూడా అన్నారు. ఇదంతా చూసినవారికి.. ఇది ఏదో సమంతకు పంచ్ ఇవ్వడానికే అన్నట్లు ఉంది అన్న భావన కలిగింది.   #Suma interaction with #Akkineni Family#NagaChaitanya #SobhitaDhulipala #Nagarjuna #Amala #GaddarAwards #GaddarAwards2025 pic.twitter.com/PmLASbDEdB — Filmy Focus (@FilmyFocus) March 19, 2026

ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఈ రెండు వీడియోలు కలిసి వైరల్ అవుతున్నాయి. కొందరు నెటిజన్స్ దీన్ని సరదాగా తీసుకుంటే, మరికొందరు శోభిత సమంతకు పంచ్ వేసిందా అంటూ చర్చిస్తున్నారు. అయితే ఇందులో ఎలాంటి నెగటివ్ భావం లేకుండా ఇది పూర్తిగా ఫన్‌గా జరిగిన సంఘటన అని చాలా మంది భావిస్తున్నారు.  

ఇక గతంలో నాగచైతన్య, సమంత పెళ్లి చేసుకుని ఆ తరువాత విడాకుల తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. నాగచైతన్య.. శోభితను పెళ్లి చేసుకోగా.. సమంత.. దర్శకుడు రాజ్ ని పెళ్లి చేసుకుంది.

KTR Ugadi: భవిష్యత్‌ మరింత బలంగా.. ఉగాది వేడుకల్లో కేటీఆర్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణ