Sobhita Dhulipala: నాగచైతన్య తో పెళ్లి వల్ల నా కల నెరవేరకుండానే పోయింది.. శోభిత ఎమోషనల్..

Sobhita Dhulipala Emotional Comments : నాగచైతన్యని, శోభిత పెళ్లి చేసుకున్న దగ్గర నుంచి.. వీళ్లిద్దరు మధ్య జరిగే చిన్న విషయం కూడా మీడియాలో పెద్ద కథనంగా వస్తోంది. ప్రస్తుతం నాగచైతన్య సినిమాలో బిజీగా ఉన్న గాని.. శోభితతో తన లైఫ్ గురించి అందరూ ఆసక్తి చూపిస్తూ ఉంటారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా శోభిత చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి..
నాగచైతన్య, శోభిత పెళ్లి చేసుకొని ఒక సంవత్సరం కావస్తోంది. ఇక వీళ్లిద్దరూ ఏమి చేస్తున్న.. ఎక్కడ ఉన్నా ప్రతిదీ వార్తల్లో హైలైట్ అవుతూనే వస్తోంది. ఇప్పటికే వీళ్లిద్దరూ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో చూడ చక్కని జంటగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా శోభిత చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి
శోభిత, నాగచైతన్య పెళ్లి గత సంవత్సరం డిసెంబర్లో జరిగింది. ఇక వాళ్ల పెళ్లి జరిగి ఒక్క సంవత్సరం కావస్తున్న క్రమంలో.. శోభిత కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ సంఘటనలను షేర్ చేసుకుంది. అందులో ఆమె చెప్పిన ఒక విషయం మాత్రం అందరిని ఆకట్టుకుంటోంది.
శోభిత మాట్లాడుతూ..”ఇలాంటి ఒక రోజు వస్తుందని ఊహించలేదు..చైతూను పెళ్లి చేసుకున్నాక హైదరాబాద్ మొత్తం చుట్టేయాలని నేను కలలు కన్నాను. కానీ..సినిమాల షూటింగ్లతో ఎల్లప్పుడు బిజీగా ఉండటం వల్ల ఆ కల నెరవేరలేదు..” అని శోభితా ధూళిపాళ్ల తెలిపింది.
ఇలాంటి రోజు వస్తుందని..అస్సలు అనుకోలేదని చెప్పింది. పెళ్లయిన తర్వాత ఏకంగా 160 రోజులకు పైగా..షూటింగ్లతో గడిపినట్లు.. ఆ రోజుల్లో ఎక్కువ భాగం తమిళనాడులో మాత్రమే ఉండాల్సి వచ్చిందని వెల్లడించింది. పెళ్లయ్యాక భర్తను విడిచి ఇన్ని రోజులు దూరంగా..ఉండాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందని తాను ఎప్పుడు కూడా.. ఊహించలేదని ఆమె తెలిపింది.
మరి ఇలాంటి బిజీ షెడ్యూల్స్ మధ్య.. తమ ఇద్దరి కోసం ఎలా సమయం కేటాయించుకుంటారని..అడగగా.. శోభిత మాట్లాడుతూ..” మనకు ఏదైనా ఒక విషయంనచ్చిందంటే.. మనం తప్పకుండా దానిని ఎలాగైనా సులభంగా సాధిస్తాం. అదే కానీ నచ్చకపోతే, అది ఎంత సులభమైన పనైనా కష్టంగా అనిపిస్తుంది. అంటే..తమ బిజీ జీవితంలో కూడా ఒకరికొకరు సమయం కేటాయించుకోవాలనే కోరిక బలంగా ఉంటే అది తమకు సులభంగా సాధ్యమవుతుందని.. ఆమె పరోక్షంగా చెప్పింది.