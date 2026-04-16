Sobhita Dhulipala: అక్కినేని పెద్ద కోడలు ఎంత సంపాదిస్తుందో తెలుసా? సినిమాలు లేకపోయినా తగ్గని క్రేజ్!

Sobhita Dhulipala Remuneration: టాలీవుడ్ హీరో నాగ చైతన్య భార్య, అక్కినేని ఇంటి పెద్ద కోడలు శోభిత దూళిపాళ్లకి ఇప్పుడు ఓ వార్త నెట్టింట హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఆ సినిమాలతోనే కాకుండా బ్రాండ్స్, ప్రమోషన్స్ ద్వారా ఆమె కోట్ల రూపాయలు సంపాదిస్తోందట. కేవలం బ్రాండ్ల ద్వారా ఆమె ఏడాదికి రూ.10 కోట్లు సంపాదిస్తున్నట్లు ఓ జాతీయ మీడియా పేర్కొంది.
హీరో అక్కినేని నాగచైతన్యతో పెళ్లి తర్వాత నటి శోభితా దూళిపాళ్ల క్రేజ్ ఒక్కసారిగా మరింతగా పెరిగింది. కేవలం సినిమాల్లోనే కాకుండా.. మోడలింగ్ రంగంలోనూ ఆమె బ్రాండ్ ఎండోర్స్మెంట్ విలువ నానాటికి పెరుగుతోంది. అయితే ఆమె నటించే సినిమాలతో పోలిస్తే.. బ్రాండ్స్ ప్రమోషన్స్ ద్వారా ఆమె ఎక్కువ సంపాదిస్తుందని సమాచారం.
హీరోయిన్ శోభితా ధూళిపాళ్లకు ఉన్న క్లాసీ స్టైల్, గ్లోబల్ లుక్ ఎన్నో ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్స్ను ఆకర్షిస్తోంది. టాలీవుడ్, బాలీవుడ్కు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా హాలీవుడ్ రేంజ్ వేదికలపై ఆమెకు మోడల్గా మంచి గుర్తింపు ఉండడం ఆమెకు కలిసొచ్చే అంశం. ఈ క్రమంలో ఒక్కో బ్రాండ్కు రూ.50 లక్షల నుంచి రూ.1 కోటి వరకు రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అది కూడా కేవలం ఒకరోజు యాడ్ షూట్ లేదా ఫొటో షూట్ ద్వారా ఆమె ఇంత మొత్తంలో సంపాదిస్తుందట.
ప్రస్తుతం నటి శోభిత దూళిపాళ్ల ఖాతాలో 5 నుండి 8 ప్రముఖ బ్రాండ్లు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ బ్రాండ్ల ద్వారా ఏడాదికి రూ.10 కోట్ల సంపాదిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఓ వైపు సినిమాల కోసం నెలల తరబడి కాల్ షీట్లు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. కానీ, ఒక్క బ్రాండ్ ఒక్క రోజు యాడ్ షూట్ చేయడం వల్ల ఆమెకు సుమారు రూ.1 కోటి వస్తుంది. దీంతో ఆమెకు సినిమాల కంటే ప్రమోషన్లే ఎక్కువ తెచ్చిపెడుతున్నాయి.
హీరోయిన్ శోభితకు సోషల్ మీడియాలో ఉన్న భారీ ఫాలోయింగ్ ఆమె బ్రాండ్ వాల్యూని మరింతగా పెంచుతోందని టాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఫ్యాషన్, బ్యూటీ, లైఫ్ స్టైల్ విభాగాల్లో ఆమె సోషల్ మీడియా పోస్ట్కు విపరీతమైన రెస్పాన్స్ వస్తోంది.
2024 ఆగస్టులో హీరో నాగచైతన్య-హీరోయిన్ శోభితా దూళిపాళ నిశ్చితార్థం చేసుకోగా.. అదే ఏడాది డిసెంబరులో వారిద్దరూ పెళ్లి చేసుకున్నారు. అక్కినేని కుటుంబంలో పెద్ద కోడలిగా.. తన తోటి కోడలు జైనాబ్ (అక్కినేని అఖిల్ భార్య)తో ఎంతో సాన్నిహిత్యంగా మెలుగుతోంది.