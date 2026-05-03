Sobhita Dhulipala: నెట్టింట్లో ట్రెండ్ అవుతున్న నాగచైతన్య భార్య శోభిత ధూళిపాళ లేటెస్ట్ ఫోటోస్

Actress Sobhita Dhulipala: టాలీవుడ్‌తో పాటు బాలీవుడ్‌లోనూ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి శోభిత ధూళిపాళ. ఆమె అక్కినేని ఇంటి కోడలిగా మారాక మరింతగా క్రేజ్ పెరిగిపోయింది. పెళ్లి తర్వాత బ్యాక్ టూ బ్యాక్ మూవీస్‌తో దూసుకెళ్తుంది. తాజాగా శోభిత సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన ఫోటోలు ఇప్పుడు నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి.  
 
అక్కినేని కోడలు, హీరోయిన్ శోభిత ధూళిపాళ గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. దక్షిణాది సినిమాలతో పాటు బాలీవుడ్‌లోనూ వైవిధ్యమైన పాత్రలు పోషిస్తూ, నటనకు ప్రాధాన్యం ఉన్న కథలను ఎంచుకుంటూ ముందుకు సాగుతుంది. కేవలం గ్లామర్ పాత్రలకే పరిమితం కాకుండా తనదైన నటనకు ప్రాధాన్యం ఉన్న పాత్రలను కూడా చేస్తూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించింది.   

వెండితెరతో పాటు డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లపై కూడా తన సత్తా చాటుతూ వెబ్ సిరీస్‌లతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. దాంతో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో తనకంటూ సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ క్రియేట్ చేసుకుంది. ఇక తెలుగులో మేజర్, గూఢాచారి సినిమాల్లో నటించిన శోభిత.. పొన్నియన్ సెల్వన్ 1, 2 చిత్రాలతో తమిళంలోనూ మెప్పించింది.    

రామన్ రాఘవన్ అనే మూవీతో సినీ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టిన శోభిత.. బాలీవుడ్ సినిమాల్లోనే ఎక్కువగా నటించింది. పెళ్లి తర్వాత శోభిత సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటూ ఎప్పటికప్పుడూ తన అప్‌డేట్స్‌ను షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది. తాజాగా క్రీమ్ కలర్ అవుట్‌ఫిట్‌లో శోభిత మెరిసిపోయింది. ఈ ఫోటోలు చూసిన అక్కినేని ఫ్యాన్స్ స్టన్నింగ్, బ్యూటిఫుల్ అంటూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.  

ఇక శోభిత కెరీర్ విషయానికి వస్తే.. తెలుగు అమ్మాయిలు హీరోయిన్‌గా ఆఫర్లు దక్కించుకోవడం కష్టం అనుకుంటున్న సమయంలో బాలీవుడ్‌, టాలీవుడ్‌, కోలీవుడ్‌లోనూ సినిమాలు చేసి నటిగా తనను తాను నిరూపించుకుంది శోభిత ధూళిపాళ.  

2013లో మిస్‌ ఇండియా పోటీల్లో పాల్గొని మిస్‌ ఇండియా ఎర్త్‌ 2013 టైటిల్‌ను గెలుచుకుంది. ఆ తర్వాత సినిమాల్లో నటిస్తూ ఫుల్ బిజీగా మారింది. రామన్ రాఘవ్ 2.0 (సైకో రామన్)తో తన అరంగేట్రం చేసింది. తెలుగు, తమిళ, హిందీ భాషల్లో నటిస్తూ తనకంటే ప్రత్యేక గుర్తింపు దక్కించుకుంది.  

