Actress Sobhita Dhulipala: అక్కినేని ఇంటి పెద్ద కోడలు, హీరోయిన్ శోభితా ధూళిపాళ.. హీరో నాగచైతన్యను పెళ్లి చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. పెళ్లి తర్వాత బ్యాక్ టూ బ్యాక్ ఫొటోషూట్స్తో అదరగొడుతుంది శోభితా. లేటెస్ట్గా శోభిత ధూళిపాళ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన ఫొటోలు.. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి.
టాలీవుడ్ హీరోయిన్, అక్కినేని నాగచైతన్య భార్య శోభితా ధూళిపాళ గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రామన్ రాఘవన్ అనే మూవీతో సినీ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టిన శోభిత.. బాలీవుడ్ సినిమాల్లోనే ఎక్కువగా నటించి ఫేమస్ అయింది.
ఇక తెలుగులో మేజర్, గూఢాచారి సినిమాల్లో నటించిన శోభితా ధూళిపాళ.. పొన్నియన్ సెల్వన్ 1, 2 చిత్రాలతో తమిళంలోనూ మెప్పించింది. పెళ్లి తర్వాత కాస్తా గ్యాప్ తీసుకున్న ఈ నటి.. రీసెంట్గా చీకటిలో అనే సినిమాతో ప్రేక్షకులను అలరించింది.
నాగచైతన్యను పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత శోభితా.. సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్గా ఉంటూ ఎప్పటికప్పుడూ తన అప్డేట్స్ను షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది. అయితే మ్యారేజ్ తర్వాత అప్పుడప్పుడూ అటు ట్రెడిషనల్ లుక్లోనూ, ఇటు మోడ్రన్ లుక్లోనూ మెరిసిపోతుంది శోభిత.
కాగా శోభిత కెరీర్ విషయానికి వస్తే.. తెలుగు అమ్మాయిలు హీరోయిన్గా ఆఫర్లు దక్కించుకోవడం కష్టం అనుకుంటున్న సమయంలో బాలీవుడ్, టాలీవుడ్, కోలీవుడ్లోనూ సినిమాలు చేసి నటిగా తనను తాను నిరూపించుకుంది శోభితా ధూళిపాళ.
2013లో మిస్ ఇండియా పోటీల్లో పాల్గొని మిస్ ఇండియా ఎర్త్ 2013 టైటిల్ను గెలుచుకుంది. ఆ తర్వాత సినిమాల్లో నటిస్తూ ఫుల్ బిజీగా మారింది. రామన్ రాఘవ్ 2.0 (సైకో రామన్)తో తన అరంగేట్రం చేసింది. తెలుగు, తమిళ, హిందీ భాషల్లో నటిస్తూ తనకంటే ప్రత్యేక గుర్తింపు దక్కించుకుంది.