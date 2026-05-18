Sobhita Dhulipala:నటి శోభిత ధూళిపాళ మరోసారి సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్లో నిలిచింది. తాజాగా ఆమె తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసిన కొత్త ఫోటోలు అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఈ ఫోటోలలో శోభిత బ్లాక్ బ్లేజర్లో చాలా స్టైలిష్గా కనిపించింది. ఆమె సింపుల్ ఫ్యాషన్ స్టైల్, మోడ్రన్ హెయిర్ స్టైల్, కాన్ఫిడెంట్ లుక్స్ నెటిజన్లను ఆకట్టుకున్నాయి.
శోభిత పోస్ట్లోని ఒక స్లైడ్లో ప్రముఖ రచయిత ఆస్కార్ వైల్డ్ చెప్పిన ఓ కోట్ కూడా కనిపించింది. “సొసైటీ అనేది మనసులో ఉన్న భావన మాత్రమే.. నిజ జీవితంలో వ్యక్తులు మాత్రమే ఉంటారు” అనే అర్థం వచ్చే ఈ కోట్ సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యేకంగా ఆకర్షణగా మారింది. చాలా మంది ఈ కోట్ను షేర్ చేస్తూ తమ అభిప్రాయాలు తెలియజేస్తున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో మాత్రమే కాదు, కెరీర్ పరంగా కూడా శోభిత ఇటీవల ఒక పెద్ద అంతర్జాతీయ గుర్తింపు సాధించింది. ప్రముఖ లగ్జరీ బ్యూటీ బ్రాండ్ షార్లెట్ టిల్బరీకు మొదటి ఇండియన్ అంబాసిడర్గా ఎంపికైంది. ఈ అవకాశం రావడం భారతీయ అభిమానులకు గర్వకారణంగా మారింది.View this post on Instagram
తెలుగు, తమిళ, హిందీ సినిమాల్లో నటిస్తూ శోభిత ఇప్పటికే మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. వెబ్ సిరీస్లు మరియు డిజిటల్ ప్రాజెక్ట్స్లో కూడా ఆమె నటనకు మంచి ప్రశంసలు వచ్చాయి. తన ప్రత్యేకమైన ఫ్యాషన్ స్టైల్, నేచురల్ బ్యూటీ, గ్రేస్ఫుల్ వ్యక్తిత్వంతో శోభితకు ప్రత్యేకమైన ఫ్యాన్ బేస్ ఏర్పడింది.
ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ బ్రాండ్తో ఆమె కలయిక భారతీయ నటీమణులకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న గుర్తింపుకు మరో ఉదాహరణగా మారిందని అభిమానులు చెబుతున్నారు.