  • Telugu News
  • Photos
  Sobhita Dhulipala: జీన్స్ డ్రెస్‌లో అదిరిపోయే లుక్స్‌తో అక్కినేని కోడలు శోభిత ధూళిపాళ.. ఫొటోలు చూశారా..?

Sobhita Dhulipala: జీన్స్ డ్రెస్‌లో అదిరిపోయే లుక్స్‌తో అక్కినేని కోడలు శోభిత ధూళిపాళ.. ఫొటోలు చూశారా..?

Sobhita Dhulipala: టాలీవుడ్ హీరోయిన్ శోభితా ధూళిపాళ గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. గతేడాది అక్కినేని హీరో నాగచైతన్యను పెళ్లి చేసుకున్న శోభితా.. మ్యారేజ్ తర్వాత  సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటూ ఎప్పటికప్పుడూ తన అప్‌డేట్స్‌ను షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది. తాజాగా జీన్స్ డ్రెస్‌లో స్టైలీష్ లుక్‌లో ఉన్న ఫోటోలను షేర్ చేయగా.. అవి వైరల్ అవుతున్నాయి.
 
శోభిత ధూళిపాళ.. 2013లో మిస్ ఇండియా అందాల పోటీల్లో రెండో స్థానం సొంతం చేసుకుంది. ఆ తర్వాత మిస్ ఎర్త్ ఇండియా అందాల పోటీల్లో భారతదేశం తరపున పాల్గొంది.

రామన్ రాఘవన్ అనే మూవీతో సినీ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టింది శోభిత ధూళిపాళ. మొదట బాలీవుడ్ సినిమాల్లోనే ఎక్కువగా నటించింది శోభిత.

ఆ తర్వాత తెలుగులో మేజర్, గూఢాచారి సినిమాల్లో నటించిన శోభితా.. పొన్నియన్ సెల్వన్ 1, 2 చిత్రాలతో తమిళంలోనూ మెప్పించింది.      

హీరో నాగచైతన్యను పెళ్లి చేసుకున్న శోభితా ధూళిపాళ.. మ్యారేజ్ తర్వాత  సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటూ ఎప్పటికప్పుడు తన అప్‌డేట్స్‌ను షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది.  

ఈ మధ్య వరుస ఫొటోషూట్స్‌తో అదరగొడుతున్న శోభితా.. తాజాగా జీన్స్ డ్రెస్‌లో స్టైలీష్ లుక్‌లో ఫొటోలకు ఫోజులిచ్చింది. ఇక ఈ ఫోటోలను చూసిన నెటిజన్లు, అభిమాన్లు క్యూట్‌గా ఉన్నావంటూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.  

