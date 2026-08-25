/Sobhita Dhulipala: వారానికి ఒకసారే కలుస్తాం.. నాగచైతన్యతో వైవాహిక జీవితం గురించి శోభిత

Sobhita Dhulipala:టాలీవుడ్ నటుడు నాగచైతన్య, బాలీవుడ్ నటి శోభిత ధూళిపాళ్ల వివాహం తర్వాత వారి వ్యక్తిగత జీవితం గురించి అభిమానుల్లో ఎప్పుడూ ఆసక్తి ఉంటుంది. అయితే ఈ విషయంపై శోభిత తాజాగా కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను వెల్లడించారు. పెళ్లి అయిన మొదటి ఏడాది తాము ఎక్కువ సమయం కలిసి ఉండలేకపోయామని ఆమె చెప్పడం ఇప్పుడు చర్చగా మారింది.
నాగచైతన్య, శోభితలు 2024 డిసెంబర్లో వివాహం చేసుకున్నారు. హైదరాబాద్లో సంప్రదాయ తెలుగు పద్ధతిలో వీరి పెళ్లి జరిగింది. కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల సమక్షంలో జరిగిన ఈ వివాహం ఎంతో ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. పెళ్లి తర్వాత కూడా ఇద్దరూ తమ తమ సినిమాలతో బిజీగా మారిపోయారు. తాజాగా వోగ్ ఇండియాతో మాట్లాడిన శోభిత తన వైవాహిక జీవితం గురించి ఓపెన్గా మాట్లాడారు. పెళ్లి జరిగిన కొన్ని వారాలకే తాను షూటింగ్ కోసం తమిళనాడుకు వెళ్లినట్లు చెప్పారు. అక్కడ ఏకంగా 150 రోజులకు పైగా షూటింగ్లో పాల్గొన్నట్లు వెల్లడించారు.
ఈ విషయాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ శోభిత మాట్లాడుతూ, "2024 డిసెంబర్లో పెళ్లి జరిగిన కొన్ని వారాలకే నేను తమిళనాడులో షూటింగ్ కోసం వెళ్లిపోయాను. అక్కడ 150 రోజులకు పైగా ఉన్నాను. మా పెళ్లి మొదటి ఏడాదిలో నేను అతన్ని బహుశా నెలకు ఒక్కసారి మాత్రమే చూసేదాన్ని" అని చెప్పారు.
ఇద్దరూ నటులే కావడంతో సినిమా షూటింగులు, ఇతర వృత్తిపరమైన బాధ్యతలు వారి సమయాన్ని ఎక్కువగా తీసుకున్నాయి. దీంతో పెళ్లి తర్వాత కొత్త జీవితానికి అలవాటు పడటానికి కొంత సమయం పట్టిందని శోభిత తెలిపారు. ఒకే ఇంట్లో ఎక్కువ సమయం గడపలేకపోయినా, తమ బంధాన్ని బలంగా ఉంచేందుకు ఇద్దరూ ప్రయత్నిస్తున్నట్లు ఆమె చెప్పారు. "ఇప్పుడు గత కొన్ని నెలలుగా మేము జీవితానికి అలవాటు పడుతున్నాం. మా అనుబంధం ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు అవసరమైన వాటికి ఇద్దరం ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం" అని శోభిత పేర్కొన్నారు.
అలాగే తాను ఒక నటుడిని పెళ్లి చేసుకుంటానని ఎప్పుడూ అనుకోలేదని కూడా శోభిత వెల్లడించారు. తన సొంత రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తినే పెళ్లి చేసుకుంటానని కూడా భావించలేదని చెప్పారు. అయితే చిన్నప్పటి నుంచి తన పెళ్లి సంప్రదాయాలకు, తన సంస్కృతికి దగ్గరగా ఉండాలని మాత్రం కోరుకున్నానని తెలిపారు. "నేను ఒక నటుడిని లేదా నా రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుంటానని అనుకోలేదు. కానీ నా సంస్కృతికి సంబంధించిన సంప్రదాయాలు ఉండే పెళ్లి కావాలని ఎప్పటి నుంచో కోరుకునేదాన్ని. అది చిన్నప్పటి నుంచి నా కలలో ఒక భాగం" అని ఆమె చెప్పారు.
నాగచైతన్య కూడా గతంలో తన పెళ్లి జీవితం గురించి సానుకూలంగా మాట్లాడారు. పెళ్లి తన జీవితాన్ని ఎన్నో విధాలుగా పూర్తి చేసిందని ఆయన చెప్పిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం శోభిత తమిళ సినిమా వెట్టువంలో నటిస్తున్నారు. మరోవైపు నాగచైతన్య వృషకర్మ సినిమాతో బిజీగా ఉన్నారు. ఇద్దరి సినిమా కెరీర్లు బిజీగా ఉన్నప్పటికీ, తమ బంధానికి అవసరమైన సమయం, ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని శోభిత చేసిన వ్యాఖ్యలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.