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Sobhita Dhulipala: రాజకీయాల్లోకి అక్కినేని కోడలు..శోభిత ధూళిపాళ ఏం చెప్పిందంటే..?

Written ByVishnupriya
Published: Aug 05, 2026, 09:32 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:32 PM IST

Sobhita Dhulipala:అక్కినేని కుటుంబ కోడలు, ప్రముఖ నటి శోభిత ధూళిపాళ తాజాగా చేసిన రాజకీయ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆమె తన రాజకీయ ఆలోచనలను బహిరంగంగా చెప్పడంతో సినీ అభిమానులతో పాటు రాజకీయ వర్గాల్లో కూడా దీనిపై చర్చ మొదలైంది.

Naga Chaitanya wife1/5

నాగచైతన్య భార్య

భారతదేశంలో సినిమా రంగానికి, రాజకీయాలకు చాలా కాలంగా అనుబంధం ఉంది. అనేక మంది నటీనటులు రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ప్రజాప్రతినిధులుగా సేవలు అందించారు. మరికొందరు రాజకీయ పార్టీలకు మద్దతు ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలో సినీ ప్రముఖులు రాజకీయాలపై మాట్లాడటం ఎప్పుడూ ఆసక్తిని కలిగిస్తుంది.  

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శోభిత ఇంటర్వ్యూ

తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ప్రముఖ కుటుంబాల్లో అక్కినేని కుటుంబం ఒకటి. ఈ కుటుంబానికి మంచి గుర్తింపు, అభిమానులు ఉన్నప్పటికీ ప్రత్యక్ష రాజకీయాలకు దూరంగానే ఉంది. సినిమాలు, వ్యాపారాలపైనే ఎక్కువ దృష్టి పెట్టడం ఈ కుటుంబ ప్రత్యేకతగా చెప్పుకోవచ్చు.  

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శోభిత రాజకీయ వ్యాఖ్యలు

ఇలాంటి కుటుంబంలో కోడలిగా చేరిన శోభిత ధూళిపాళ ఇటీవల ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తన రాజకీయ అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు. తనకు రాజకీయాలపై ఆసక్తి ఉందని, సామాజిక అంశాలను గమనిస్తుంటానని చెప్పారు. అలాగే తాను లిబరల్ ఆలోచనలు కలిగిన వ్యక్తినని, కమ్యూనిజం సిద్ధాంతంపై కూడా నమ్మకం ఉందని పేర్కొన్నారు.  

Sobhita Dhulipala political comments4/5

శోభిత ధూళిపాళ

శోభిత చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. కొందరు ఆమె నిజాయితీగా తన అభిప్రాయాన్ని చెప్పారని ప్రశంసిస్తుండగా, మరికొందరు ఈ వ్యాఖ్యలపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే ఆమె వ్యాఖ్యలు వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలేనని అభిమానులు చెబుతున్నారు.సాధారణంగా హీరోయిన్లు రాజకీయాల గురించి బహిరంగంగా మాట్లాడేందుకు పెద్దగా ఆసక్తి చూపరు. తమ వ్యాఖ్యలు కెరీర్‌పై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉండటంతో చాలా మంది జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తారు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో శోభిత తన అభిప్రాయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పడం చర్చకు కారణమైంది.

Sobhita Dhulipala,5/5

తెలుగు సినీ వార్తలు

ఇక వ్యక్తిగత జీవిత విషయానికి వస్తే, నాగచైతన్యను వివాహం చేసుకున్న తర్వాత కూడా శోభిత తన సినీ ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. కథకు ప్రాధాన్యం ఉన్న సినిమాలనే ఎంపిక చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె చేతిలో కొన్ని కొత్త ప్రాజెక్టులు ఉన్నట్లు సమాచారం. త్వరలోనే వాటికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశముందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. శోభిత రాజకీయ వ్యాఖ్యలు ఎంతకాలం చర్చలో ఉంటాయో చూడాలి. అయితే తన వ్యక్తిగత అభిప్రాయాన్ని ధైర్యంగా బయటపెట్టిన ఆమె నిర్ణయం మాత్రం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

TAGS:
Sobhita Dhulipala
Sobhita Dhulipala political comments
Sobhita politics
sobhita dhulipala interview
Naga Chaitanya Wife
akkineni family

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