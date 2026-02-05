English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Sobhita Dhulipala: పెళ్లయ్యాక శోభిత ఒక్కరోజు కూడా ఆ పని చేయలేదంట.. పాపం నాగచైతన్య!

Sobhita Dhulipala: పెళ్లయ్యాక శోభిత ఒక్కరోజు కూడా ఆ పని చేయలేదంట.. పాపం నాగచైతన్య!

Sobhita Dhulipala Naga Chaitanya: అక్కినేని కోడలు శోభితా ధూళిపాళ తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి మాట్లాడిన కొన్ని మాటలు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. నాగ చైతన్యను వివాహం చేసుకున్న తర్వాత తన రోజువారీ జీవితం ఎలా మారిందో ఆమె చాలా సాదాసీదాగా వివరించింది. ముఖ్యంగా ఆమె చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచాయి.
శోభితా తాజాగా నటించిన చీకటిలో సినిమా ప్రమోషన్ల సందర్భంగా పలు ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చింది. ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం అమెజాన్ ప్రైమ్ లో స్ట్రీమ్ అవుతుంది. ఇక ఈ సినిమా ప్రమోషనల్.. ఇంటర్వ్యూల్లో ఆమె తన పెళ్లి తర్వాత జీవితం గురించి..ఆహారపు అలవాట్ల గురించి ఓపెన్‌గా మాట్లాడింది. ఈ క్రమంలో ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం బయట పెట్టింది ఈ హీరోయిన్.

పెళ్లయ్యాక ఇప్పటివరకు ఒక్కరోజు కూడా తాను వంట చేయలేదని ఆమె నవ్వుతూ చెప్పింది. ఇంట్లో వండుకోవడం కంటే బయట నుంచి ఆహారం ఆర్డర్ చేసుకోవడమే తనకు ఇష్టమని స్పష్టంగా చెప్పింది.

తన భర్తతో కలిసి రోజూ ఫుడ్ ఆర్డర్ చేస్తామని.. ఒకే రెస్టారెంట్‌కే పరిమితం కాకుండా కొత్త కొత్త చోట్ల నుంచి ఆహారం ట్రై చేస్తామని శోభితా చెప్పింది. రకరకాల వంటకాలు రుచి చూడడం తనకు చాలా ఇష్టమని తెలిపింది. అందుకే రోజూ వేరే వేరే రెస్టారెంట్ల మెనూలు చూస్తూ ఆర్డర్ చేస్తుంటానని వివరించింది. వంటగదిలో గంటల తరబడి ఉండడం కంటే, బయట నుంచి వచ్చిన ఆహారాన్ని ఆస్వాదించడం తనకు బాగా నచ్చుతుందని చెప్పింది.

ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసే విషయంలో స్నేహితుల సలహాలు కూడా తీసుకుంటానని శోభితా తెలిపింది. ఏ రెస్టారెంట్ బాగుంటుంది..ఏ వంటకం రుచిగా ఉంటుంది అనే విషయాలు స్నేహితులు, బంధువుల దగ్గర అడిగి తెలుసుకుంటానని చెప్పింది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్‌లో దొరికే స్థానిక వంటకాలు అంటే తనకు చాలా ఇష్టమని చెప్పింది. పునుగులు, సమోసాలు, మిరపకాయ బజ్జీలు, టిఫిన్లు లాంటి స్ట్రీట్ ఫుడ్‌ను ఇష్టపడినా..నమ్మకమైన మంచి రెస్టారెంట్ నుంచే ఆర్డర్ చేస్తానని పేర్కొంది.

అలానే తన కెరీర్ గురించి మాట్లాడుతూ.. వివాహం అయిన తర్వాత కొంత గ్యాప్ తీసుకున్నా, నటనను మాత్రం వదలలేదని తెలిపింది. తన పని విషయంలో తాను ఎప్పుడూ స్వతంత్రంగానే ఉంటానని చెప్పింది. అత్తమామలను సినిమాల కోణంలో కాకుండా కుటుంబ సభ్యులుగానే చూస్తానని… కుటుంబం నుంచి పూర్తి సహకారం ఉందని చెప్పుకొచ్చింది.

