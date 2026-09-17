/Sobhita Dhulipala: 16 ఏళ్లకే ఇల్లు వదిలేసా.. శోభిత దూళిపాళ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Sobhita Dhulipala: నటి శోభిత ధూళిపాళ తాజాగా చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీశాయి. తెలుగు సమాజంలో ఒకరి ఎదుగుదలను మరొకరు ప్రోత్సహించడంపై జరుగుతున్న చర్చకు ఆమె స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా తన చిన్ననాటి అనుభవాలను కూడా శోభిత గుర్తుచేసుకున్నారు.
ఇటీవల అహల్య అనే సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లూయెన్సర్ తెలుగు సమాజం గురించి ఒక వీడియోను షేర్ చేశారు. తెలుగు వారు తమవారిని ప్రోత్సహించడానికి బదులుగా, వారు చేసే కొత్త ప్రయత్నాల్లో తప్పులు వెతకడం ఎక్కువగా ఉంటుందని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించినా, కొత్త రంగంలోకి వెళ్లినా ప్రశంసించడానికి బదులు ఇందులో గొప్ప ఏముంది? అని అడిగే పరిస్థితి ఉంటుందని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ వీడియోపై శోభిత ధూళిపాళ స్పందించారు. అహల్య చెప్పిన విషయాలతో తాను పూర్తిగా ఏకీభవిస్తున్నట్లు 100 శాతం ఎమోజీతో తెలిపారు. అంతేకాదు, తన జీవితంలో ఎదురైన అనుభవాన్ని కూడా వివరించారు.
శోభిత మాట్లాడుతూ, మా ఊరి వాతావరణం కొత్తగా కలలు కనేవారిని, ప్రత్యేకించి వేరే రంగాల నుంచి వచ్చేవారిని తీవ్రంగా నిరుత్సాహపరిచేది. పైగా ప్రతీ విషయానికి తీర్పులు చెప్పే మనస్తత్వం ఎక్కువగా ఉండేది. ఆడపిల్లల విషయంలో ఈ ఒత్తిడి రెట్టింపు ఉంటుంది. అందుకే ఏ గ్యారంటీ లేకపోయినా 16 ఏళ్లకే నా బ్యాగ్ సర్దుకుని ముంబైకి వెళ్లిపోయాను అని చెప్పారు. తాను ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులు తనను చిన్న వయసులోనే సొంత నిర్ణయం తీసుకునేలా చేశాయని ఆమె వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం పరిస్థితులు మారుతున్నాయని ఆశిస్తున్నానని తెలిపారు.
ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారాయని ఆశిస్తున్నాను. మన తెలుగు సమాజం తన రెక్కలను విప్పుకుని, కాస్త వెన్నుముకతో నిలబడాలని కోరుకుంటున్నాను అని శోభిత పేర్కొన్నారు. శోభిత ధూళిపాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తెనాలిలో జన్మించారు. విశాఖపట్నంలో పెరిగారు. చదువుకున్న తర్వాత మోడలింగ్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. 2013లో మిస్ ఎర్త్ పోటీల్లో భారత్ తరఫున పాల్గొన్నారు.
ఆ తర్వాత సినిమాల్లోకి ప్రవేశించారు. అనురాగ్ కశ్యప్ దర్శకత్వం వహించిన రామన్ రాఘవ్ 2.0తో బాలీవుడ్లో నటిగా పరిచయమయ్యారు. అనంతరం గూఢచారి సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు.
మేడ్ ఇన్ హెవెన్, ది నైట్ మేనేజర్ వంటి వెబ్ సిరీస్లతో కూడా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. మణిరత్నం తెరకెక్కించిన పొన్నియిన్ సెల్వన్లో కీలక పాత్ర పోషించారు. 2024 డిసెంబర్లో నటుడు నాగ చైతన్యను వివాహం చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం సినిమాలు, వెబ్ ప్రాజెక్టులతో శోభిత బిజీగా ఉన్నారు.