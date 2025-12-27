Sobhita: నాగచైతన్య కన్నా అతన్నే ఎక్కువగా ఇష్టపడ్డ శోభిత..!

Sobhita Personal Life : తెలుగులో ఎన్నో సినిమాలలో నటించి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది నటి శోభిత ధూళిపాళ.. ఇటీవల మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. అక్కినేని కుటుంబానికి చెందిన హీరో నాగచైతన్యను ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్న తర్వాత శోభిత సినిమాలకు కొంత విరామం ఇచ్చింది.
పెళ్లి అనంతరం ఆమె పూర్తిగా పబ్లిక్ అపియరెన్స్ తగ్గించడంతో.. ఇండస్ట్రీకి దూరంగా ఉన్నట్టే అందరూ భావిస్తున్నారు. అయితే..త్వరలోనే ఆమె రెండో ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించబోతున్నారని కొద్ది రోజులుగా వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. కానీ దీనిపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన మాత్రం రాలేదు.
ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా శోభిత ఒక ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొని చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారి తీశాయి. ఆ ఇంటర్వ్యూలో తనకు ఎంతో ఇష్టమైన హీరో ఎవరు అనే ప్రశ్నకు ఆమె ప్రభాస్ పేరు చెప్పడం హాట్ టాపిక్గా మారింది. ప్రభాస్ అంటే తనకు ఎంతో అభిమానమని..ముఖ్యంగా ‘ఛత్రపతి’ సినిమా తనకు చాలా ప్రత్యేకమని శోభిత పేర్కొంది. ఆ సినిమా ఇప్పటికీ చూసినప్పుడల్లా అదే ఉత్సాహం.. అదే భావోద్వేగం కలుగుతుందని చెప్పింది.
ప్రభాస్ నటనలో సహజత్వం, గంభీరత, సింప్లిసిటీ అన్నీ కలిసి ఉంటాయని శోభిత వ్యాఖ్యానించింది. యాక్షన్ సీన్స్లో పవర్ఫుల్గా కనిపిస్తూ, భావోద్వేగ సన్నివేశాల్లో ఎంతో లోతుగా నటించగలగడం ఆయన ప్రత్యేకత అని చెప్పింది.
బాహుబలి వంటి సినిమాలతో ప్రభాస్ దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకోవడం తనను అభిమానిగా ఎంతో ఆనందపరిచిందని కూడా ఆమె తెలిపింది. అంత పెద్ద స్టార్ అయినా కూడా వినయంగా.. సరళంగా ఉండడం ప్రభాస్ను మరింత గొప్ప వ్యక్తిగా నిలబెడుతుందని అభిప్రాయపడింది.
అయితే అక్కినేని ఫ్యామిలీలోనే అంతమంది హీరోలను పెట్టుకొని శోభిత మాత్రం నాగచైతన్య కన్నా కూడా ప్రభాస్ ఫేవరెట్ హీరో అని చెప్పడంతో.. ప్రభాస్ అభిమానులు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు.