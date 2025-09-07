Sobhita: మూడ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అలా చేస్తాను.. నాగచైతన్య గురించి శోభిత షాకింగ్ కామెంట్స్..

Sobhita Viral Comments : నాగచైతన్య, శోభిత జంట ప్రస్తుతం తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో.. అందరి దృష్టి ఆకట్టుకుంటుంది. వీళ్ళిద్దరికీ ఈ మధ్యనే పెళ్లి కాగా.. అప్పటినుంచి వీళ్లిద్దరి గురించి ప్రతి విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వాళ్ళ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా శోభిత సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన ఒక కామెంట్ వైరల్ గా మారింది…
సమంతతో విడాకులు తరువాత నాగచైతన్య .. శోభితను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇక వీళ్ళ పెళ్లి జరిగిన దగ్గర నుంచి వీళ్లిద్దరి గురించి పలు విషయాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారుతున్నాయి.
ముఖ్యంగా శోభిత సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువ ఆక్టివ్ గా ఉంటుంది. అందుకే శోభిత పెట్టే ప్రతి పోస్ట్ వైరల్ అవుతూ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కింద కామెంట్లు కూడా అందరిని ఆకట్టుకుంటూ ఉంటాయి…
అభిమానులు ఎవరైనా కామెంట్లు పెడితే.. వారిలో కొంతమందికి శోభిత రిప్లై ఇస్తూ ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మధ్యనే శోభిత నాగచైతన్య కోసం.. వంట చేస్తూ ఒక వీడియోని షేర్ చేసింది.
అప్పుడు వెంటనే ఒక అమ్మాయి నీకు వంట కూడా వచ్చా అక్క.. చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది అంటూ కామెంట్ పెట్టింది.. వెంటనే శోభిత రిప్లై ఇస్తూ మూడ్..ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చెల్లి అంటూ చెప్పుకొచ్చింది.
మొత్తానికి తనకు మూడ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నాగచైతన్యకి వంట వండుతాను అని డైరెక్ట్ గానే చెప్పేసింది శోభిత. ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది.