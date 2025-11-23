English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sobitha Dhulipala: లవర్ అంటూ భర్త నాగ చైతన్యకు శోభిత ధూళిపాళ రొమాంటిక్ బర్త్ డే విషెస్..!

Naga Chaitanya-Sobitha: అక్కినేని హీరో నాగ చైతన్య, హీరోయిన్ శోభిత ధూళిపాళ.. గతేడాది డిసెంబర్ లో ఈ జంట పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈరోజు నాగ చైతన్య తన 39వ బర్త్ డే చేసుకుంటున్నాడు. ఇక సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్ గా ఉండే శోభిత.. ఈ సందర్భంగా చైతన్యకి రొమాంటిక్ గా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపింది. 
1 /5

ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ బ్యూటీఫుల్ జోడిల్లో నాగచైతన్య-శోభిత జంట చాలా స్పెషల్. ఇవాళ నాగ చైతన్య పుట్టినరోజు సందర్భంగా.. శోభిత ధూళిపాళ తన భర్తకు రొమాంటిక్ గా విషెస్ చెప్పింది. 'హ్యాపీ బర్త్ డే లవర్' అనే క్యాప్షన్ తో ఒక క్యూట్, క్లోజ్ గా ఉన్న ఫొటోని షేర్ చేసింది.   

2 /5

ఇక ఈ ఫోటోలో శోభిత మస్టర్డ్ ఎల్లో కలర్ చీరలో కోట్ వేసుకొని ఉండగా.. నాగ చైతన్య తన భార్య కోట్ కి జిప్ పెడుతున్నట్లుగా ఉంది. ఇక శోభిత చెప్పిన విషెష్ .. సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. 

3 /5

ఈ ఫోటో చూసిన అభిమానులు, నెటిజన్లు నాగ చైతన్యకు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా విషెస్ తెలియజేస్తూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.  మీ జంట ఎప్పుడూ ఇంతే హ్యాపీగా ఉండాలంటూ.. అక్కినేని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు.

4 /5

సమంతతో విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత నాగ చైతన్య శోభితను ప్రేమించి.. పెద్దల సమక్షంలో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఇన్ స్టాలో ఒకరితో ఒకరు చాట్ చేసుకొని ప్రేమలో పడ్డారు ఈ జంట. అయితే ఫస్ట్ నాగ చైతన్యనే శోభితకు ప్రపోజ్ చేశాడు. 

5 /5

తండేల్ సక్సెస్ తో మంచి జోరు మీదున్న నాగ చైతన్య.. ఇదే సక్సెస్ ను కొనసాగించేలా ఇపుడు తన నెక్స్ట్ మూవీ NC24ని రంగంలోకి దించాడు. విరూపాక్ష మూవీతో బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్ కొట్టిన కార్తిక్​ దండు డైరెక్షన్ లో చైతన్య ఓ సినిమా చేస్తున్నాడు. మైథికల్ థ్రిల్లర్ గా రానున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ కి 'వృషకర్మ' అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు.    

Sobitha Dhulipala Naga Chaitanya Naga Chaitanya Sobitha Dhulipala Hero Naga Chaitanya Sobitha Dhulipala Romantic Birthday Wishes

