  Private Video: సోషల్ మీడియా స్టార్ ప్రైవేట్ వీడియో లీక్.. తెగ వైరల్ అవుతున్న 16 నిమిషాల MMS..

Private Video: సోషల్ మీడియా స్టార్ ప్రైవేట్ వీడియో లీక్.. తెగ వైరల్ అవుతున్న 16 నిమిషాల MMS..

Viral Scandal Video: పశ్చిమ బెంగాల్ కు చెందిన.. డిజిటల్ స్టార్ సోఫిక్ ఎస్ కే ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ గా మారాడు. ఇటీవల 15 నిమిషాల ప్రైవేట్ వీడియో వైరల్ అయ్యిందని ప్రచారం జరగడంతో ఆయన పేరు అన్ని ప్లాట్ ఫార్మ్ లలో ట్రెండ్ అవుతోంది. అయితే ఈ వీడియోకు ఇప్పటి వరకు అధికారిక ధృవీకరణ లేదు. 
సోఫిక్ ఎస్ కే గ్రామీణ నేపథ్యంతో రూపొందించిన హాస్య వీడియోల ద్వారా మంచి గుర్తింపు పొందాడు. పల్లి గ్రామ టీవీ ఛానల్ ద్వారా గ్రామ జీవితం, జానపద నాటక శైలి, సరదా స్కిట్స్ తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాడు. ప్రత్యేకంగా “సోఫికర్ చలాకీ” వంటి వీడియోలు అతని ప్రజాదరణను మరింత పెంచాయి. సాధారణ యువకుడి నుంచి డిజిటల్ స్టార్ గా మారిన ప్రయాణం చాలామందికి ప్రేరణగా నిలిచింది.

ఇటీవల ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో sofik1_sonali అనే అకౌంట్ ద్వారా ఒక వీడియో బయటకు వచ్చింది. అందులో సోఫిక్ తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ అంటూ ఒక యువతితో దగ్గరగా కనిపించాడు. దీనితో నెటిజన్లు అది నిజమా లేక ఏఐ ద్వారా సృష్టించబడిన డీప్ ఫేక్ వీడియోనా అనే సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొంతమంది ఇది కావాలని అతని ఇమేజ్ చెడగొట్టేందుకు చేసిన కుట్ర అని అంటున్నారు.

మరోవైపు ఒక రీల్ వీడియోలో పాట నేపథ్యంగా యువతితో డాన్స్ చేస్తూ కనిపించడం కూడా వివాదానికి కారణమైంది. ఈ వీడియోలపై మీమ్స్, ట్రోల్స్ భారీగా వస్తున్నాయి. అయితే ఇందులో నిజానిజాలు ఇంకా స్పష్టంగా తేలలేదు. సోఫిక్ తరఫున అధికారిక ప్రకటన కూడా ఇప్పటి వరకు విడుదల కాలేదు.

డిజిటల్ యుగంలో సోషల్ మీడియా ఒక వ్యక్తిని రాత్రికి రాత్రే స్టార్ చేయగలదు. అలాగే చిన్న వదంతు కూడా పెద్ద వివాదంగా మారవచ్చు. ఈ సంఘటన అదే నిజమని చూపిస్తోంది. నిజం తెలిసే వరకు ఎలాంటి నిర్ధారణ లేకుండా వీడియోలను షేర్ చేయకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

సామాన్య ప్రజలు ఇలాంటి విషయాలను చూసినప్పుడు వెంటనే నమ్మకుండా పరిశీలన చేయడం అవసరం. ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ వీడియోలు అని చెప్పబడే వాటిని చూడటం లేదా షేర్ చేయటం చట్ట విరుద్ధం కావచ్చు. ఇది సంబంధిత వ్యక్తుల వ్యక్తిగత గోప్యతను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తుంది. యువత కూడా ఇలాంటి కంటెంట్ పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

సోఫిక్ అభిమానులు మాత్రం ఆయనకు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. నిజం బయటపడే వరకు ఓపికగా ఎదురుచూడాలని వారు కోరుతున్నారు. సోషల్ మీడియా ప్లాట్ ఫార్ములు కూడా తప్పుడు సమాచారాన్ని నియంత్రించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏఐ టెక్నాలజీ పెరుగుతున్న ఈ కాలంలో డీప్ ఫేక్ వీడియోలను గుర్తించడం సాధారణ యూజర్లకు కష్టంగా మారింది.

