Soft beetroot idly మెత్తగా పువ్వు లాగా.. వచ్చే బీట్రూట్ ఇడ్లీ ఎలా చేసుకోవాలంటే..

Fluffy beetroot idly
బీట్రూట్ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. అలాగే సౌత్ ఇండియా వాళ్ళు అనగానే వెంటనే గుర్తొచ్చే టిఫిన్ ఇడ్లీ. ఇడ్లీని మన పక్క ఇష్టపడని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. మరి అంత రుచికరమైన ఇడ్లీని.. ఎంతో ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చే బీట్రూట్టో కలిపి చాలా మెత్తగా ఎలా చేసుకోవాలి అంటే..
మెత్తగా బీట్రూట్ ఇడ్లీ చేసుకోవడం వల్ల రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా మన సొంతమవుతుంది. అయితే ఈ ఇడ్లీ చేసుకోవడం చాలా సులభం
ఒక గ్లాస్ బియ్యానికి రెండు గ్లాసుల ఉద్దిపప్పు వేసుకొని.. ఆ మిశ్రమాన్ని రాత్రి మొత్తం నానబెట్టాలి.
ఉదయాన్నే బీట్రూట్ బాగా తురుముకోవాలి. రాత్రి నానబెట్టిన మిశ్రమాన్ని మిక్సీకి వేసుకోవాలి. మిక్సీకి వేసుకునేటప్పుడు ఒక స్పూన్ అతుకులు, అలానే.. కొద్దిగా మెంతులు, కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి…
ఇక ఇది కొంచెం పిండిగా అయిన తరువాత బీట్రూట్ తురుము కూడా అందులో వేసుకొని మరొకసారి మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
ఇప్పుడు ఈ పిండితో ఇడ్లీలు.. ఇడ్లీ కుక్కర్ లో పెట్టుకోవాలి. 15 నిమిషాలు ఉడికిన తర్వాత ఆపేస్తే.. ఎంతో రుచికరమైన బీట్రూట్ ఇడ్లీ రెడీ.