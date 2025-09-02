English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Soft Tasty Idli: నోట్లో పెట్టుకుంటే కరిగిపోయేలాంటి మెత్తని ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలంటే..

Tasty Soft Idly 
సాధారణంగా ప్రతిరోజు.. తెలుగువారింట్లో ఎక్కువగా టిఫిన్ గా ఇడ్లీలే ఉంటాయి. వారానికి కనీసం నాలుగు రోజులైనా టిఫిన్ ఇడ్లీ ఉండడం ఖాయం. మరి అలాంటి ఇడ్లీలు రాయి లాగా కాకుండా.. ఎంతో సాఫ్ట్ గా .. నోట్లో పెట్టుకుంటే కరిగిపోయేలాగా రావాలంటే ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసా..
నోట్లో పెట్టుకుంటే కరిగిపోయేలాంటి ఇడ్లీలు చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు చెప్పే చిన్న చిట్కాలు ఫాలో అవ్వండి చాలు..

ఉద్దిపప్పు రెండు కప్పులు.. పచ్చి బియ్యం రెండు కప్పులు.. ఉప్పుడు బియ్యం నాలుగు కప్పులు‌‌.. అటుకులు రెండు స్పూన్లు..

పైన చెప్పిన పదార్థాలు అన్నీ కలిపి రాత్రి మొత్తం నీళ్లలో నానబెట్టుకోవాలి‌ . ఉదయాన్నే ఈ మిశ్రమాన్ని గ్రైండర్లో లేదా మిక్సీలో వేసుకొని ఇడ్లీ పిండిలాగా చేసుకోవాలి. 

ఇప్పుడు ఈ పిండిని.. ఇడ్లీ పాత్రలో ఇడ్లీలు లాగా పెట్టి.. కనీసం 15 నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. మనం పెట్టుకునేది ఇడ్లీలు కాబట్టి ఈ పిండి మరీ జారుగా కలుపుకోకూడదు.   

ఇక 15 నిమిషాల తర్వాత.. స్టవ్ కట్టేసి వెంటనే తీయకుండా కాసేపు ఆ ఇడ్లీలను ఆరనివ్వాలి. ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఏదైనా కూసుగా ఉండే స్పూన్ ని నీళ్ళల్లో తడుపుకొని ఇడ్లీలు తీసుకొని ప్లేట్లో వేసుకొని.. ఎలాంటి చట్నీతో తిన్నా అదరహో అనాల్సిందే..

