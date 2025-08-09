Soft Chapati: చపాతీ పిండిలో ఈ ఒక్కటి మిక్స్ చేస్తే.. రోటీలు సుతి మెత్తగా వస్తాయి.!.

Smooth layered chapati: చాలా మంది చపాతీల్ని ఎంతో ఇష్టంతో తింటారు. కానీ కొంత మంది రోటీల్ని చేస్తే చాలా మందంగా వస్తాయి. అసలు తినడానికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అలాంటి వారు ఈ టిప్స్ పాటిస్తే చపాతీలు మెత్తగా వస్తాయి. అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది ఉదయం పూట ఇడ్లీ, దోశలు, పూరీలతో పాటు కొంత మంది చపాతీల్ని కూడా తింటున్నారు. ముఖ్యంగా చపాతీల వల్ల అనేక సమస్యలు దూరమౌతాయి. ఈ క్రమంలో రోటీల్ని చేయడం మాత్రంచాలా మందికి సరిగ్గా తెలియగా తెగ ఇబ్బందులు పడుతుంటారు.
అయితే.. చపాతీ పిండిని కల్పేటప్పుడు కొన్ని టిప్స్ పాటిస్తే మాత్రం రోటీలు సుతి మెత్తగా వస్తాయి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ముందు గోధుమ పిండిని ఒక గిన్నెలో వేసుకొవాలి. దానిలో గొరువెచ్చని నీళ్లను కల్పాలి. పిండిని మెత్తగా అంతా కలిసి పోయేలా కలపాలి.
ఒక పది నిముషాల పాటు చపాతీ పిండిని నీట్ గా కల్పిన తర్వాత.. దానిలో రెండు చెంచాల తేనె, రెండు చెంచాల నెయ్యిని మెత్తని చపాతి పిండిలో మిక్స్ చేయాలి. ఆతర్వాత మరల నీట్గా చపాతీని పిండిని కలపాలి. ఈ విధంగా చేస్తే చపాతీ పిండి అంత మెత్తగా మారిపోతుంది. ఇలా ఒకఐదునిముషాల పాటు ఉంచిన తర్వాత చపాతీల్ని రౌండ్ గా ముద్దలు చేసుకుని చపాతీ కర్ర మీద రోటీలు చేసుకుని గ్యాస్ మీద పెనం వేసి దాని మీద చపాతీల్ని కాల్చాలి.
ఇప్పుడు చపాతీలు ఎంతో మెత్తగా వస్తాయి. అంతే కాకుండా.. ఎన్నిగంటలైన కూడా రోటీలు సుతిమెత్తగా ఉంటాయి. అంతే కాకుండా.. చపాతీలు చేసేటప్పుడు విరిగిపోవడం వంటి సమస్యలు కూడా ఉండదు. ఇలాంటి సింపుల్ టిప్స్ పాటిస్తే కొత్తగా చపాతీలు చేస్తున్న వారు కూడా ఇబ్బందులు పడకుండా ఈజీగా రోటీలు చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
రాత్రిపూట కూడా కొంత మంది కేవలం చపాతీల్ని ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తారు. అయితే..చపాతీల వల్ల కొంత మంది శరీరంలో వేడి పుడుతుంది. ముఖంపై మచ్చలు, దద్దుర్లు ఏర్పడతాయి. పొట్టపై మచ్చలు కూడా ఏర్పడతాయి.అందుకే చపాతీలు చేసేటప్పుడు ఈ సింపుల్ టిప్స్ ఫాలో అయితే బెస్ట్ రిజల్ట్ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతుంటారు. ఈ చాపతీలు తింటే మలబద్దకం తగ్గిపోయి, జీవక్రియలు యాక్టివ్ గా అవుతాయి. (ఇది వైరల్ కంటెంట్ ఆధారంగా రాయబడింది. జీ తెలుగు దీనికి బాధ్యత వహించదు.)