Soft Chapati: చపాతీలు గట్టిగా వస్తున్నాయా..మెత్తగా దూదిపింజలాగా రావడానికి ఈ చిన్న ట్రిక్‌ చాలు..!

Chapati in Daily Food
ఇళ్లలో రోజూ తినే ఆహారాల్లో చపాతీకి ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. ఉదయం అల్పాహారం నుంచి రాత్రి భోజనం వరకు చాలా మంది చపాతీలనే ఇష్టపడతారు. కూరలు, పప్పులు, పెరుగు వంటి వాటితో చపాతీలు తింటే భోజనం పూర్తయిన భావన కలుగుతుంది.
చపాతీలు మెత్తగా, మృదువుగా లేకపోతే తినడానికి అంతగా ఆసక్తి ఉండదు. చాలామంది ఇంట్లో ఎంత జాగ్రత్తగా పిండి కలిపినా రోటీలు గట్టిగా వస్తున్నాయని చెబుతుంటారు. దీనికి కారణం చిన్న చిన్న విషయాలను పట్టించుకోకపోవడమే.
చపాతీలు గట్టిగా రావడానికి ప్రధాన కారణం పిండి సరిగా కలపకపోవడం లేదా పిండిలో తేమ తగ్గిపోవడం. కొందరు ఎక్కువ నీరు పోసినా మెత్తగా రావడం లేదని అనుకుంటారు. కానీ అసలు సమస్య నీటి పరిమాణంలో కాదు, పిండి కలిపే విధానంలో ఉంటుంది. సరైన పద్ధతిలో పిండి కలిపితే చపాతీలు సహజంగానే మెత్తగా, మృదువుగా వస్తాయి.
చపాతీలు మెత్తగా రావాలంటే ఒక చాలా సులభమైన చిట్కా ఉంది. గోధుమ పిండిని కలిపిన తర్వాత అందులో చిటికెడు ఉప్పు, చిటికెడు పొడి చక్కెర వేసి మరోసారి బాగా కలపాలి. ఉప్పు, చక్కెర రుచి కోసం కాదు, పిండి స్వభావం మారడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఇలా చేసిన పిండితో చేసిన చపాతీలు పాన్ మీద వేస్తే బాగా ఉబ్బుతాయి, తినేటప్పుడు కూడా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి.
పిండి కలిపేటప్పుడు చల్లని నీటికి బదులుగా గోరువెచ్చని నీరు ఉపయోగిస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. గోరువెచ్చని నీరు గోధుమ పిండిని బాగా పట్టిస్తుంది. దీనివల్ల పిండి మృదువుగా మారి, చపాతీలు గట్టిగా కాకుండా నాజూకుగా వస్తాయి. ఇది చాలా మంది పట్టించుకోని ముఖ్యమైన విషయం.
పిండిలో కొద్దిగా నూనె లేదా నెయ్యి కలిపితే చపాతీలు మరింత మెత్తగా వస్తాయి. రోటీలు కాల్చిన వెంటనే వాటిపై కొద్దిగా నెయ్యి లేదా వెన్న రాస్తే కూడా మృదుత్వం ఎక్కువసేపు ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పిల్లలకు లేదా వృద్ధులకు ఇది చాలా మంచిది.
పిండి కలిపిన వెంటనే రోటీలు చేయకుండా కనీసం 15 నుంచి 20 నిమిషాలు విశ్రాంతి ఇవ్వాలి. అలాగే పిండి ఎండిపోకుండా తడి గుడ్డతో కప్పి ఉంచాలి లేదా గాలి చొరబడని డబ్బాలో పెట్టాలి. ఇలా చేస్తే పిండి తేమను నిలుపుకుంటుంది. ఈ చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే రోజూ ఇంట్లోనే హోటల్లా మెత్తని, మృదువైన చపాతీలు సులభంగా చేసుకోవచ్చు.