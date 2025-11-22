Chapathi: చలికాలంలో రోటీలు గట్టిగా మారుతున్నాయా? ఇవి పాటిస్తే రోజంతా మృదువుగా ఉంటాయి

Chapathi Making : చలికాలంలో రోటీలు చాలా తొందరగా గట్టిపడుటూ ఉంటాయి. ఇంట్లోనే చేసుకున్న రోటీ కూడా కొద్దిసేపటికే పొడిగా.. చాలా గట్టిగా మారిపోతుంది. చలి కారణంగా పిండిలో తేమ తగ్గుతుంది.. అందుకే రోటీలు త్వరగా ఎండిపోతాయి. అయితే కొన్ని చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే రోటీలు రోజంతా మృదువుగా ఉంటాయి.
చలికాలంలో రోటీలు సాఫ్ట్గా రావాలంటే మొదట పిండి పిసికే తప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. పిండిలో ఒకటి రెండు టీ స్పూన్లు నెయ్యి లేదా నూనె వేసుకుంటే పిండికి మృదుత్వం వస్తుంది. ఎక్కువ నూనె వేస్తే రోటీ రుచి మారిపోతుంది కాబట్టి కొద్దిగా మాత్రమే వేయాలి.
తర్వాత ముఖ్యమైన విషయం..వేడి నీరుతో కలపడం. చల్లటి నీటితో కలిపిన పిండి గట్టిపడే అవకాశం ఎక్కువ. కానీ కొద్దిగా వేడి నీటితో పిండిని కలుపుకుంటే పిండి బాగా మెత్తగా, సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. కొందరు వేడి పాలతో కూడా పిండిని కలుపుతారు. ఇది రోటీలను ఇంకా రుచికరంగా, మృదువుగా చేస్తుంది.
పిండిని బాగా ముద్ద చేయడం కూడా చాలా ముఖ్యం. రెండు మూడు నిమిషాల ముద్దతో సరిపెట్టకుండా కొంచెం ఎక్కువ సమయం తీసుకుని పిండిని మృదువుగా అయ్యే వరకు ముద్ద చేయాలి. అలా చేస్తే రోటీలు ఎక్కువసేపు ఎండిపోవు. కావాలంటే పిండిలో చిన్న పిండి బేకింగ్ సోడా కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇది రోటీ మరింత పఫ్ అవ్వడానికి.. మృదువుగా ఉండడానికి సహాయపడుతుంది.
రోటీ వత్తేటప్పుడు చాలా పలుచగా చేయకండి. పలుచగా వత్తితే వెంటనే ఎండిపోతుంది. అలాగే రోటీ వేసే ముందు తవా బాగా వేడిగా ఉందా..అని చెక్ చేయాలి. హాఫ్ హీట్లో ఉన్న తవాపై రోటీ వేసితే అది పొడిగా మారిపోతుంది.
రోటీ రెండు వైపులా బాగా కాలిన వెంటనే ప్లేట్లో పెట్టి వెంటనే మూత పెట్టాలి. శుభ్రమైన గుడ్డ లేదా మూతతో కప్పితే రోటీ లోపల ఆవిరి నిలిచి రోటీ మృదువుగా ఉంటుంది. చలికాలంలో ఇది చాలా అవసరం. ఈ చిన్నచిన్న స్టెప్పులు పాటిస్తే చలికాలంలో కూడా రోటీలు ఎప్పుడూ వేడిగా..మృదువుగా.. రుచిగా ఉంటాయి.