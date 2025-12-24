English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Soft Chapati: నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయే చపాతీల కోసం.. ఇది ఒక స్పూన్ వేసుకుంటే చాలు..!

Soft Chapati Recipe : మన ఇళ్లలో చపాతీలు తరచుగా తయారు చేస్తుంటాం. ఉదయం అల్పాహారం అయినా..రాత్రి భోజనం అయినా చపాతీలు ఉంటే చాలామందికి ఇష్టం. అయితే చపాతీలు మెత్తగా వస్తే తినాలనిపిస్తుంది. అదే గట్టిగా మారితే ఒక్కటి కూడా తినబుద్ధి కాదు. అయితే చపాతీలు గట్టిగా అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే చిన్ని చిట్కా పాతిస్తే చాలు.
చపాతీలు గట్టిపడకుండా మెత్తగా రావడానికి పెద్దగా ఖరీదైన పదార్థాలు అవసరం లేదు. మన ఇంట్లోనే ఉండే ఒక టీస్పూన్ మీగడ చాలు. అవును..కేవలం మీగడను సరైన విధంగా వాడితే చపాతీలు చాలా మెత్తగా, పొంగుతూ..రుచిగా వస్తాయి. ఈ చిట్కాను పాటించడం కూడా చాలా సులభం.

మీగడలో సహజమైన కొవ్వు ఉంటుంది. ఇది గోధుమ పిండిలోని గ్లూటెన్ ఎక్కువగా గట్టిపడకుండా సహాయపడుతుంది. గ్లూటెన్ సరిగా.. ఉన్నప్పుడు పిండి మృదువుగా ఉంటుంది. అప్పుడు చపాతీలను చుట్టడం కూడా సులభంగా జరుగుతుంది. కాల్చినప్పుడు అవి బాగా పొంగి..నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయినట్టు అనిపిస్తాయి.

ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే మీగడ పిండిలో తేమను నిల్వ చేస్తుంది. అందుకే చపాతీలు ఎక్కువసేపు మెత్తగానే ఉంటాయి. ఉదయం లేదా సాయంత్రం చేసి కొన్ని గంటల తర్వాత తిన్నా అవి గట్టిపడవు. ముఖ్యంగా పిల్లలు, వృద్ధులు ఉన్న ఇళ్లలో ఈ పద్ధతి చాలా ఉపయోగపడుతుంది.

ఇప్పుడు మీగడను ఎలా వాడాలో చూద్దాం. ఒక కప్పు గోధుమ పిండికి ఒక టీస్పూన్ మీగడ సరిపోతుంది. ముందుగా గోధుమ పిండిలో మీగడ వేసి బాగా కలపాలి. తర్వాత గోరువెచ్చని నీటిని కొద్దిగా కొద్దిగా పోస్తూ మృదువైన పిండిగా పిసుక్కోవాలి. పిండిని బాగా పిసికిన తర్వాత మూతపెట్టి 10 నుంచి 15 నిమిషాలు విశ్రాంతి ఇవ్వాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పిండి ఇంకా మెత్తగా మారుతుంది.

ఆ తర్వాత ఎప్పటిలాగే చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసి చపాతీలు చుట్టాలి. బాగా వేడెక్కిన పాన్ మీద రెండు వైపులా సరిగా కాల్చాలి. కాల్చేటప్పుడు ఎక్కువగా నొక్కకుండా ఉంటే చపాతీలు బాగా పొంగుతాయి. చివరగా వేడి వేడిగానే ఒక పాత్రలో పెట్టి మూతపెట్టాలి లేదా శుభ్రమైన గుడ్డలో చుట్టాలి.చపాతీలు నిల్వ చేసే విధానం కూడా చాలా ముఖ్యం. కాల్చిన వెంటనే గాలికి ఎక్కువసేపు ఉంచకూడదు. అలా ఉంచితే అవి త్వరగా ఎండిపోయి గట్టిపడతాయి. గుడ్డలో చుట్టి పెట్టడం వల్ల తేమ నిలిచి మెత్తదనం అలాగే ఉంటుంది.

