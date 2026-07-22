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Star Actor: వేరే మతంలో పెళ్లి చేసుకోవాలని తండ్రి ఒత్తిడి.. పాపులర్ నటి గురించి నిర్మాత బయటపెట్టిన షాకింగ్ నిజాలు!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 22, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:30 PM IST

Star Actor:బాలీవుడ్ నటుడు, నిర్మాత సోహైల్ ఖాన్ తన మాజీ భార్య సీమ సజ్దేతో జరిగిన ప్రేమకథ గురించి ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఇద్దరూ అలయన్స్ అనే రియాలిటీ షోలో పాల్గొంటున్నారు. ఈ షోలో నటుడు కుషాల్ టాండన్‌తో మాట్లాడిన సందర్భంగా సోహైల్ తమ పెళ్లికి ముందు జరిగిన సంఘటనలను గుర్తు చేసుకున్నారు.

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సోహైల్ ఖాన్ ప్రేమకథ

సోహైల్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, తాను మొదటిసారి సీమను ఢిల్లీలో జరిగిన ఒక పెళ్లి వేడుకలో కలిశాడు. ఇద్దరి మధ్య పరిచయం ప్రేమగా మారింది. అయితే ఈ విషయం తెలిసిన తర్వాత సీమ కుటుంబ సభ్యులు వారి ప్రేమను అంగీకరించలేదు. దీంతో కొంతకాలం ఇద్దరూ దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చింది .దాదాపు నాలుగు నెలల తర్వాత ముంబైలోని ఒక రెస్టారెంట్‌లో అనుకోకుండా ఇద్దరూ మళ్లీ కలుసుకున్నారు. అప్పటికే సీమకు మరో వ్యక్తితో నిశ్చితార్థం జరిగిందని సోహైల్‌కు తెలిసింది. దీంతో ఆమెను కలవడం మంచిది కాదని తాను చెప్పినట్లు వెల్లడించారు.  

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సీమ సజ్దే తండ్రి

అయితే సీమ తనకు ఆ సంబంధంలో సంతోషంగా లేనని చెప్పిందని సోహైల్ గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఇద్దరూ తమ ప్రేమను కొనసాగించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న సీమ కుటుంబ సభ్యులు మొదట్లో ఒప్పుకోలేదని, చివరికి ఇరు కుటుంబాలు కలిసి మాట్లాడేందుకు అంగీకరించాయి.  

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హిందూ వివాహం

ఈ సందర్భంగా సీమ తండ్రి చెప్పిన మాటలు ఇప్పటికీ తనకు గుర్తున్నాయని సోహైల్ చెప్పారు. పెళ్లి తప్పకుండా హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం జరగాలని ఆయన కోరారని వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా పెళ్లికి ముందు తన తండ్రి సలీమ్ ఖాన్‌తో కూడా మాట్లాడాలని సూచించారని చెప్పారు.  

Seema Sajdeh father4/5

సోహైల్ ఖాన్ పెళ్లి

ఆ తర్వాత రెండు కుటుంబాలు కలిసి సమావేశమయ్యాయి. అపార్థాలు తొలగిపోయి పెళ్లికి అందరూ అంగీకరించారు. కుటుంబాల ఆశీర్వాదంతో కేవలం ఒక వారం రోజుల్లోనే తమ వివాహం జరిగిందని సోహైల్ తెలిపారు. ఈ సంఘటన మొత్తం సినిమా కథలా అనిపించిందని కూడా ఆయన అన్నారు.  

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సోహైల్ ఖాన్ మాజీ భార్య

సోహైల్ ఖాన్, సీమ సజ్దే 1998లో వివాహం చేసుకున్నారు. వారికి నిర్వాన్, యోహాన్ అనే ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. దాదాపు రెండు దశాబ్దాల వైవాహిక జీవితం తర్వాత 2022లో ఇద్దరూ పరస్పర అంగీకారంతో విడాకులు తీసుకున్నారు. అయినప్పటికీ పిల్లల పెంపకంలో కలిసి బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు ఇప్పుడు రియాలిటీ షోలో సోహైల్ చెప్పిన ఈ ప్రేమకథ, ముఖ్యంగా సీమ తండ్రి పెట్టిన హిందూ వివాహం షరతు గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా చర్చకు దారితీశాయి. అభిమానులు ఈ కథను నిజమైన ప్రేమకు ఉదాహరణగా అభివర్ణిస్తూ తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

TAGS:
Sohail Khan
Seema Sajdeh
Sohail Khan love story
Seema Sajdeh father
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Sohail Khan wedding
Sohail Khan ex wife

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