Solar And Lunar Eclipses Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా సూర్య చంద్ర గ్రహణాల ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశులు విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అయితే ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులు ప్రతికూలమైన ప్రభావాన్ని కూడా పొందే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ సమయంలో అత్యంత లాభాలు పొందే రాశులవారి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Solar And Lunar Eclipses Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం చంద్ర సూర్య గ్రహణాలకు ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ గ్రహణాలు సంభవించినప్పుడు మొత్తం 12 రాశుల ప్రభావితం అవుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ గ్రహణాలు ఏర్పడినప్పుడు కొన్ని రాశుల వారు శుభ ప్రభావాలను కలిగి ఉంటే.. మరికొన్ని రాశుల వారు అశుభ ప్రభావాలను పొందుతారు. ఇది జాతకంలో ఉండే గ్రహణాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సెప్టెంబర్ 7న చంద్రగ్రహణం ఏర్పడబోతోంది.
ఈ చంద్రగ్రహణం భారత దేశంలో కనిపించబోతోంది. ఇది ఈ ఏడాది చివరి చంద్రగ్రహణం కాబోతోంది. అలాగే సెప్టెంబర్ 21వ తేదీన కూడా సూర్యగ్రహణం ఏర్పడబోతోంది. ఈ గ్రహణం భారతదేశంలో కనిపించదని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. సెప్టెంబర్ లో వచ్చే సూర్యచంద్ర గ్రహణాల కారణంగా కొన్ని రాశులు ప్రభావితం అవుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ క్రింది రాశుల వారు గ్రహణాల కారణంగా అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు.
మేష రాశి వారికి సూర్య, చంద్ర గ్రహణాలు ఏర్పడడం వల్ల ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే మరింత మెరుగుపడే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరికి కెరీర్ పరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆదాయం విపరీతంగా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది. అలాగే ఆధ్యాత్మికత వైపు ఆసక్తి పెరుగుతుంది.
సింహరాశి వారికి సూర్య, చంద్ర గ్రహణాల కారణంగా ఎన్నో రకాల లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే ఉద్యోగాల్లో పదోన్నతులు లభించి జీతాలు భారీ మొత్తంలో పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో మంచి జ్ఞానాన్ని పొంది, విశేషమైన ప్రయోజనాలను పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే వీరు సామాజిక సేవలో కూడా పాల్గొంటారు.. అంతేకాకుండా ప్రేమ సంబంధాలు ఎంతో మధురంగా ఉంటాయి.
తులా రాశి వారికి సూర్య, చంద్రగ్రహణం కారణంగా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి విద్యాపరంగా విశేషమైన లాభాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి.. అలాగే కృషికి తగ్గ ప్రతిఫలం కలిగి భారీ మొత్తంలో డబ్బు పొందుతారు. వైవాహిక జీవితం కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది.. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా మారుతుంది. వైవాహిక జీవితం గడుపుతున్న వారు ఈ సమయంలో మంచి శృంగార సమయాన్ని అనుభవిస్తాయి.
వృశ్చిక రాశి వారికి సూర్య, చంద్రగ్రహణాల కారణంగా భారీ లాభాలు కలుగుతాయి. వీరికి సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడే ఛాన్స్ ఉంది.. అంతేకాకుండా సామాజిక హోదా ప్రతిష్టలు కూడా పెరిగి విశేషమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. అలాగే వీరికి పరస్పర అవగాహన కూడా లభించి అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో కూడా పాల్గొనే అవకాశాలు ఉన్నాయి.