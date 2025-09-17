English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sarva Pitru Amavasya On Sunday: ఆదివారం అమావాస్య.. అంత శక్తివంతమైందా..?.. ఆ రోజున తప్పకుండా ఏంచేయాలంటే..?

Sunday Amavasya Effect: ప్రస్తుతం దేశంలో ప్రజలు పితృ పక్షాలను నిర్వహించుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈసారి అమావాస్య వచ్చే ఆదివారం రాబోతుంది. దీన్ని అత్యంత శక్తివంతమైనదిగా పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని నియమాలు పాటిస్తే జీవితంలో ఉన్నత స్థానాలకు వెళ్లవచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు.
 


సాధారణంగా చాలా మంది అమావాస్యను ఎంతో శక్తివంతమైనదిగా చెబుతుంటారు.  కొంత మంది ఈరోజున ఏమైన దేవతారధన చేస్తే, మరికొంత మంది మాత్రం వశీకరణం, బ్లాక్ మ్యాజిక్ వంటివి చేస్తారు.ఈ నేపథ్యంలో ఈసారి ఆదివారం రోజున అమావాస్య వస్తుంది. దీన్ని అత్యంత అరుదైనదిగా చెబుతున్నారు.  



పితృ పక్షాల కాలంలో చనిపోయిన పూర్వీకులు మన భూమికు వస్తారు. ఈ కాలంలో చేసే శ్రాద్దకర్మాదికాలు చేస్తే ఎంతో మంచిజరుగుతుందని, పూర్వీకుల శాపాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని పండితులు చెబుతుంటారు.అందుకే ఈసారి మనం అంటే.. సెప్టెంబర్ 21న ఆదివారం అమావాస్యను  జరుపుకుంటున్నాం.   



అయితే ఆదివారం రోజున అమావాస్య అనేది రావడం అత్యంత అరుదైనదని పండితులు చెబుతున్నారు. అదేవిధంగా ఈరోజున సర్వపితృ అమావాస్య కూడా వస్తుంది. ముఖ్యంగా పూర్వీకుల కోసం ఈ రోజున చేసే దానధర్మాలు, శ్రాద్దకర్మాదికలు రెట్టింపు ఫలితాలను ఇస్తాయి.  



 ఈసారి అమావాస్య రోజున సూర్యగ్రహణం కూడా ఏర్పడబోతుందని చెబుతున్నారు. అయితే.. సూర్యగ్రహణం ప్రభావం మనదేశం మీద మాత్రంలేదని చెప్పుకొవచ్చు. ముఖ్యంగా ఇప్పటికే చంద్ర గ్రహణం ప్రభావం వల్ల దేశంలో అనేక పెనుమార్పులు సంభవించాయని పండితులు చెబుతున్నారు. దోషాలను పొగొట్టుకొవడానికి శాంతి పూజలు నిర్వహించుకొవాలని అంటున్నారు.  



ముఖ్యంగా జీవితంలో ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్న వారు ఈ రోజున కొన్ని పరిహరాలు పాటించాలి. అమావాస్య రోజున ఇంట్లో కర్పూరం తీసుకుని దాన్ని ఇంటి చుట్టు తిప్పి, బైటకు తీసుకెళ్లి కాల్చేయాలి. ఆ తర్వాత ఎర్రటి మిర్చిలు, నల్లని నువ్వులు తీసుకుని ఇంటి చుట్టు తిప్పి వాటిని తీసుకుని వచ్చి ప్రవహిస్తున్న నీటి దగ్గరకు వెళ్లి వదిలేయాలి. ఇలా చేస్తే ఇంట్లోని ఆర్థిక సమస్యలు క్రమంగా పోతాయి.



కొంత మంది  ఇంట్లోని పిల్లలు తరచుగా భయపడుతుంటారు. రాత్రి పూట నిద్రలో లేని మేల్కొంటారు. ఇలాంటి వారు ఈరోజున ఎలుగు బంటి వెంట్రుకలు తెచ్చుకుని తాయేత్తులు కట్టుకొవాలి. అమావాస్య దోషప్రభావం ఉన్న వారు ఈరోజున ఎలాంటి పనులు పెట్టుకొవడం, ప్రయాణాలు చేయడం వంటివి చేయకూడదని పండితులు చెబుతున్నారు.



