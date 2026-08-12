/Solar Eclipse 2026: సూర్యగ్రహణంతో ఈ 4 రాశుల వారికి కనకవర్షం! మీ రాశి ఉందో లేదో చూసుకోండి..

Solar Eclipse 2026 Financial Luck: సూర్యగ్రహణం ప్రభావంతో కొన్ని రాశులవారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా బోలెడు ధన లాభాలు కలగడమే కాకుండా కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి.
Solar Eclipse 2026 Financial Luck: సూర్యగ్రహణానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ముఖ్యంగా సౌర కుటుంబంలో జరిగే అద్భుత ఘట్టాల్లో దీనిని కూడా ఒకటిగా కూడా భావిస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. ఈ ఏడాది చివరి సూర్యగ్రహణం ఆగస్టు 12వ తేదిన సంభవించబోతోంది. పవిత్రమైన అమావాస్య రోజునే ఈ గ్రహణం ఏర్పడడంతో పాటు ఇదే సమయంలో కొన్ని గ్రహాల కదలికలు కూడా జరగబోతున్నాయి.
ఈ సూర్యగ్రహణం ఏర్పడడం కారణంగా మొత్తం 12 రాశుల వారిపై ఎంతో కొంత ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా 4 రాశుల వారికి ఈ సమయంలో కనకవర్షం కురుస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా అనుకుంటున్న పనుల్లో దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు కూడా పొందుతారు. అయితే, ఏయే రాశులవారికి ఎలాంటి లాభాలు కలగనున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
భారత సమయం ప్రకారం.. ఆగస్టు 12వ తేదీ రాత్రి 9:04 గంటలకు ఈ సూర్యగ్రహణం మొదలు కాబోతోంది. ఆగస్టు 13వ తేదీ ఉదయం పూట 1:27 గంటలకు ముగుస్తుంది. అయితే, భారత్లో ఈ సమయం రాత్రి ఉంటుంది.. కాబట్టి ఇది కనిపించదు.. సూతక కాలం నిబంధనలు వర్తించవని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
ఈ సూర్యగ్రహణ ప్రభావంతో ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వీరికి ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక విషయాలపై ఆసక్తి విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగాలతో పాటు వ్యాపార నిమిత్తం చేసే విదేశీ ప్రయాణాలు ఊహించని లాభాలను అందించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
సింహ రాశికి అధిపతి సూర్య భగవానుడే కావడం వల్ల వీరికి కూడా ఈ సమయంలో బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఈ గ్రహణం తర్వాత సింహ రాశి వారి కీర్తి ప్రతిష్టలు రెట్టింపు అవుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆఫీసులో మీ నాయకత్వ లక్షణాలకు, నైపుణ్యానికి మంచి గుర్తింపు కూడా లభించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వ్యాపారులు చేస్తున్నవారికి ఈ సమయంలో భారీ డీల్స్ కుదిరే ఛాన్స్లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
ఈ సూర్యగ్రహణం సమయంలో మేష రాశి వారికి వృత్తి, ఆర్థిక రంగాల్లో అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఇప్పుడు విజయవంతంగా పూర్తయ్యే ఛాన్స్లు కూడా కనిపిస్తాయి.. ఉద్యోగుల్లో ప్రమోషన్లతో పాటు మంచి ప్యాకేజీతో కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా కలుగుతాయి. అలాగే ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి.
మిథున రాశి వారికి ఈ సమయం ఆర్థికంగా ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరికి ఊహించని స్థాయిలో అదృష్టం కలిసిరావడంతో ఆదాయం విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. గతంలో వేరేవారికి ఇచ్చిన డబ్బు కూడా ఈ సమయంలో సులభంగా తిరిగి పొందుతారు. అలాగే, రియల్ ఎస్టేట్ లేదా ప్రాపర్టీ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.