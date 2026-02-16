Solar eclipse 2026: అత్యంత అరుదైన సూర్యగ్రహణం.. గర్భిణీ మహిళలు ఏంచేయాలి, తీసుకొవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటంటే..?

Surya Grahan effects on pregnant women: సూర్యగ్రహణం నేపథ్యంలో ఇప్పటికే దీనిపై అనేక వాదనలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. దీన్ని హేతువాదులు పట్టించుకొవాల్సిన అవసంలేదంటుంటే మరికొంతమంది మాత్రం గ్రహణం అనేది ద్వాదశ రాశులపై తన ప్రభావం చూపిస్తుందని అంటున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఏడాది తొలి సూర్యగ్రహణం రేపు మంగళవారం ఫిబ్రవరి 17న ఏర్పడబోతుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సూర్యగ్రహణం, చంద్రగ్రహణంలు మానవ జీవితంపై ప్రభావంను చూపిస్తాయి. ముఖ్యంగా ద్వాదశరాశులపై వీటి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో మనం ఈసారి సూర్య గ్రహణంను 2026 ఫిబ్రవరి 17వ తేదీన మంగళవారం ఏర్పడబోతుంది.
ఈ సూర్యగ్రహణం మంగళవారం కుంభరాశిలో ఏర్పడబోతుందని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. దీని ప్రభావం వల్ల మేషం,కన్య, మకరం రాశులకు మంచి శుభఫలితాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. అయితే..ఈ గ్రహణం మాత్రం భారత్లో కన్పించడంలేదని పండితులు చెబుతున్నారు.
ఈ సూర్య గ్రహణం 2026 పశ్చిమ ఆసియా,శ్రీలంక, నైరుతి యూరప్, నేపాల్, ఆస్ట్రేలియాలోని కొన్ని ప్రాంతాలు, ఆప్గనిస్థాన్, ఆఫ్రికాలోని కొన్ని దేశాలు, దక్షిణ అమెరికాలోనికొన్ని ప్రాంతాలు, హిందూ మహాసముద్రం తీర ప్రాంతాల్లో అట్లాంటిక్, ఉత్తర అమెరికాలో కనిపిస్తుంది. ఈఏడాదిలో ఏర్పడబోయే తొలి సూర్యగ్రహణంగాదీన్ని చెప్తున్నారు. అదే విధంగా ఆకాశంలో రింగ్ లాగా ఏర్పడుతుందని చెబుతున్నారు.
అయితే.. సూర్యగ్రహణం మధ్యాహ్నం 3. 25నిముషాల నుంచి 7. 15 వరకు ఉంటుందని అంటున్నారు.మనదేశంలో దీని ప్రభావంలేదు అందుకే సూతకకాలం, పట్టింపులు అవసరంలేదని పండితులు చెబుతున్నారు. అయిన కూడా కొంత మంది పండితులు మరో వాదన విన్పిస్తున్నారు. కొంత మేరకు ప్రెగ్నెన్సీ మహిళలు జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలని చెప్తున్నారు. ఆ సమయంలో బైటకు రావడం, కాళ్లుమీదకాళ్లు వేసి పడుకొవడం చేయోద్దంటున్నారు.
గ్రహణ సమయంలో ఘనపదార్థం తినకుండా కేవలం ద్రవపదార్థం తినాలంటున్నారు. గ్రహణంకు 10 గంటల మందు దాని ప్రభావం ఉంటుంది. అందుకే పలు జాగ్రత్తలు పాటించాలని చెప్తున్నారు. అన్ని వయసుల వారు అనవసరంగా బైటకు వెళ్లకూడదని ఈ గ్రహణ ప్రభావం నుంచి బైటపడేవారు పలుజాగ్రత్తలు పాటించాలని చెప్తున్నారు. గ్రహణం సమయంలో జపాలు, దానాలు చేయడం మంచిదని చెప్తున్నారు.
గ్రహణంసమయంలో పట్టుస్నానం, ఆతర్వాత విడుపు స్నానం మంచిదని మరికొంత మంది పండితులు చెబుతున్నారు. గ్రహణ ప్రభావం మన దేశంమీద లేకున్న.. కంటికి కన్పిస్తున్న సూర్యభగవానుడికి గ్రహణం ప్రభావం సంభవించడంవల్ల దీని మంచి, చెడు ఫలితాలు అన్ని రాశుల మీద ఉంటాయని,అందుకు ఈ కాలంలో చాలా జాగ్రత్తలు పాటించాలని పండితులు చెబుతున్నారు. గ్రహణంకుముందు అన్ని పదార్థాలుమీద దర్భాలువేసుకొవాలి. గ్రహనంతర్వాత మిగిలిన పదార్థాలుతినకూడదు. ఈ విధంగా పలు జాగ్రత్తలు పాటించాలని పండితులు చెబుతున్నారు.( ఇది పూర్తిగా ఎవరికివారి నమ్మకాలు, విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.జీ తెలుగు దీనికి బాధ్యత వహించదు..)