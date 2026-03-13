Solar Stove: గ్యాస్ సిలిండర్ కోసం కంగారుపడాల్సిన అవసరం లేదు.. రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ఎండలో మండే స్టవ్..!!

Solar Stove: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ పరిస్థితుల కారణంగా ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత.. ఇండక్షన్ స్టవ్‌ల స్టాక్ సమస్యల కారణంగా ప్రజలు వంట కోసం ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో గ్యాస్ లేదా విద్యుత్ అవసరం లేకుండా వంట చేసుకునే ఒక ప్రత్యేక పరిష్కారం గురించి చాలామంది ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అదే సోలార్ స్టవ్ లేదా సోలార్ కుక్కర్. సూర్యకాంతిని ఉపయోగించి ఆహారం వండే ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ప్రస్తుతం మళ్లీ ప్రాచుర్యం పొందుతోంది.
సోలార్ స్టవ్ అనేది సూర్యుడి కిరణాలను ఉపయోగించి వేడి ఉత్పత్తి చేసే పరికరం. దీనిలో ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన గాజు లేదా ప్రతిబింబించే రిఫ్లెక్టర్ ఉంటుంది. ఇది సూర్యరశ్మిని ఒకే బిందువుపై కేంద్రీకరిస్తుంది. స్టవ్ లోపలి భాగం నల్లగా ఉండటం వల్ల త్వరగా వేడి అవుతుంది. పైభాగంలో ఉన్న గాజు మూత గ్రీన్‌హౌస్ ప్రభావాన్ని సృష్టించి వేడిని లోపలే నిల్వ చేస్తుంది. దీంతో లోపల ఉష్ణోగ్రత క్రమంగా పెరిగి వంట చేయడానికి అనుకూలంగా మారుతుంది.

సాధారణంగా ఒక సోలార్ కుక్కర్ 150 డిగ్రీల సెల్సియస్‌కు పైగా ఉష్ణోగ్రతను చేరుకోగలదు. ఈ వేడి పప్పులు, బియ్యం, కూరగాయలు వంటి ఆహార పదార్థాలను వండడానికి సరిపోతుంది. ఆహారం నెమ్మదిగా ఉడుకుతుండటం వల్ల అందులోని పోషకాలు ఎక్కువగా నిల్వ ఉంటాయి.

సోలార్ స్టవ్‌లు ప్రధానంగా రెండు రకాలుగా అందుబాటులో ఉన్నాయి. మొదటిది బాక్స్-టైప్ సోలార్ కుక్కర్. ఇది చిన్న కుటుంబాలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ రకం ధర సాధారణంగా రూ. 2,500 నుండి రూ. 4,500 మధ్య ఉంటుంది. రెండోది పారబోలిక్ సోలార్ కుక్కర్. ఇది వేడిని త్వరగా కేంద్రీకరించి వేగంగా వంట చేయగలదు. దీని ధర సుమారు రూ. 5,000 నుండి రూ. 8,000 వరకు ఉంటుంది.

ఈ సోలార్ కుక్కర్‌లను ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ సైట్లు అయిన అమెజాన్, ఫ్లిప్ కార్ట్ ద్వారా కొనుగోలు చేయవచ్చు. అంతేకాదు కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పునరుత్పాదక ఇంధన పథకాల కింద కొన్ని ప్రభుత్వ కేంద్రాల్లో సబ్సిడీ ధరలకు కూడా ఇవి అందుబాటులో ఉంటాయి.  సోలార్ స్టవ్‌ల ప్రధాన ప్రయోజనం ఏమిటంటే.. గ్యాస్ సిలిండర్ ఖర్చు లేదా విద్యుత్ బిల్లుల గురించి ఆందోళన అవసరం ఉండదు. ఒకసారి కొనుగోలు చేసిన తర్వాత దీన్ని సంవత్సరాల పాటు ఉపయోగించుకోవచ్చు. పైగా ఇందులో గ్యాస్ లీక్ అవ్వడం, అగ్ని ప్రమాదాలు లేదా విద్యుత్ షాక్ వంటి ప్రమాదాలు ఉండవు. అందువల్ల ఇది కుటుంబాలకు సురక్షితమైన ఎంపికగా కూడా భావించవచ్చు.

అయితే సోలార్ స్టవ్‌ను ఉపయోగించేటప్పుడు కొన్ని విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది కనీసం మూడు నుంచి నాలుగు గంటలు ప్రత్యక్ష సూర్యకాంతి పడే ప్రదేశంలో ఉంచాలి. సాధారణంగా ఇంటి పైకప్పు లేదా బాల్కనీ ఇందుకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వంట కోసం ముదురు రంగు పాత్రలను ఉపయోగిస్తే వేడి త్వరగా గ్రహించి వంట వేగంగా జరుగుతుంది. సూర్యకాంతి బాగా ఉండే ఉదయం 10 నుండి 11 గంటల మధ్య పాత్రలను స్టవ్‌లో ఉంచితే మధ్యాహ్నానికి ఆహారం రెడీ అవుతుంది. కొంచెం సమయం ఎక్కువ తీసుకున్నప్పటికీ, ఖర్చు లేకుండా ఆరోగ్యకరంగా వంట చేసుకునే అవకాశం ఉండటం సోలార్ స్టవ్‌ల ప్రత్యేకతగా చెప్పవచ్చు.

