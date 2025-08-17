Gas and Eggs: గుడ్లు తినడం వల్ల గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్ వస్తుందా..? ఇందులో ఉన్న నిజాలేంటి..? అపోహాలు ఏంటి..?

Gas After Eggs: గుడ్లు మంచి ప్రోటీన్ సోర్స్ ఉన్న ఫుడ్ అయినప్పటికీ.. కొంతమందిలో వీటిని తర్వాత చిన్న చిన్న అసౌకర్యాలు తలెత్తుతాయి. వాటిలో ముఖ్యంగా కడుపలో గ్యాస్, ఉబ్బరం, డైజేషన్ వంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి. అసలు ఈ సమస్యలకు కారణం గుడ్లేనా..? లేక మరేదైనా ఉందా..? అలాగే దీనిని నివారించడానికి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
కొంతమందికి గుడ్లు తినడం వల్ల కడుపులో గ్యాస్ వస్తుంది. కానీ ఇది అందరికీ ఒకేలా ఉండదు. గుడ్లలో సల్ఫర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణం అయ్యే సమయంలో గ్యాస్గా మారి ఉబ్బరంకు కారణమవుతుంది.
గుడ్లలో ప్రోటీన్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ ప్రోటీన్ జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. దీనివల్ల గ్యాస్ ఎక్కువగా ఏర్పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఒకేసారి ఎక్కువ గుడ్లు తింటే ఈ సమస్య ఎక్కువ అవుతుంది.
కొంతమందికి గుడ్డు తెల్లసొన వల్ల అలెర్జీ వచ్చి గ్యాస్, ఉబ్బరం కలుగుతుంది. పేగుల్లోని మంచి బ్యాక్టీరియా సమతుల్యంగా లేకపోతే కూడా గ్యాస్ సమస్య పెరుగుతుంది. కొందరిలో గుడ్డు ప్రోటీన్ను జీర్ణం చేసే ఎంజైమ్లు లేకపోవడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు, గ్యాస్ వస్తాయి.
సగం ఉడికిన లేదా పచ్చి గుడ్లు తినడం వల్ల కూడా జీర్ణం కావడం కష్టమై గ్యాస్ వస్తుంది. గుడ్లను ఉల్లిపాయలు, బీన్స్, క్యాబేజీ వంటి గ్యాస్ కలిగించే ఆహారాలతో కలిపి తింటే సమస్య మరింత ఎక్కువవుతుంది. ఈ సమస్యను తగ్గించడానికి గుడ్లను బాగా ఉడికించి తినాలి.
గుడ్లు తిన్న తర్వాత జీలకర్ర నీళ్లు లేదా హెర్బల్ టీ తాగితే జీర్ణం సులభమవుతుంది. ప్రతి వ్యక్తి శరీరం గుడ్లకు భిన్నంగా స్పందిస్తుంది. కొందరికి ఎలాంటి సమస్య ఉండదు. కానీ కొందరికి తక్కువ గుడ్లు తిన్నా గ్యాస్ వస్తుంది. కాబట్టి మీ శరీరానికి ఏది సరిపడుతుందో తెలుసుకుని ఆహారం తీసుకోవడం మంచిది.