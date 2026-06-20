Sobhita Dhulipala: అక్కినేని కుటుంబ కోడలిగా కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించిన నటి శోభిత ధూళిపాళ ప్రస్తుతం తన సినీ కెరీర్ను కూడా సమాంతరంగా కొనసాగిస్తున్నారు. పెళ్లి తర్వాత కూడా నటనకు దూరం కాకుండా ఎంపిక చేసిన కథలు, పాత్రలతో ముందుకు సాగుతున్న ఆమె తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన కెరీర్కు సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.
తెలుగు, హిందీ, తమిళం, మలయాళం, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో పలు ప్రాజెక్ట్లలో నటించిన శోభిత, 2024 డిసెంబర్లో నాగచైతన్యను వివాహం చేసుకున్నారు. పెళ్లి అనంతరం కూడా తన కెరీర్ను కొనసాగిస్తూ ప్రత్యేకమైన పాత్రలకే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు.
ఇటీవల ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మీ కెరీర్లో తిరిగి చూసుకుంటే కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోకపోయి ఉంటే బాగుండేదని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా అని ప్రశ్నించగా, శోభిత తనదైన శైలిలో స్పందించారు. తన జీవితంలో, కెరీర్లో కొన్ని ప్రాజెక్టులు చేయకపోయినా బాగుండేదని అనిపించిన సందర్భాలు ఉన్నాయని అంగీకరించారు. అయితే ఆ నిర్ణయాలను ఇప్పుడు తప్పుగా చూడలేనని చెప్పారు.
ఆ సమయంలో తనకు సరైనదిగా అనిపించిన కారణంగానే ఆ నిర్ణయాలు తీసుకున్నానని, ఫలితం ఎలా వచ్చినా వాటి బాధ్యతను స్వీకరించాల్సిందేనని శోభిత పేర్కొన్నారు. ఒక నిర్ణయం తర్వాత అది సరిగ్గా అనిపించకపోయినా, దానిని గౌరవించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు.
అలాగే కాలక్రమంలో తాను మరింత పరిణితి చెందానని చాలామంది భావించినప్పటికీ, ప్రతి దశలోనూ మనం మనలాగే ఉంటామని, పరిస్థితులు మాత్రమే మారుతాయని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం శోభిత చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ చర్చనీయాంశంగా మారాయి.ఇక ప్రొఫెషనల్ ఫ్రంట్లో శోభిత పలు కొత్త ప్రాజెక్ట్లపై చర్చలు జరుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. నటిగా కొత్త సవాళ్లను స్వీకరిస్తూనే వ్యక్తిగత జీవితాన్ని కూడా సమతుల్యం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నారు.